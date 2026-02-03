EU:n Kaja Kallas: Meidän on lisättävä painostusta Venäjää kohtaan

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, ettei näe merkkejä siitä, että Venäjä olisi valmis neuvotteluratkaisuun Ukrainassa.

- En näe mitään merkkejä siitä, että Venäjä haluaisi rauhaa. Meidän on lisättävä painostusta Venäjää kohtaan, Kallas kommentoi tiistaina Norjassa Arctic Frontiers -konferenssissa.

Tilaisuuden aiheena on erityisesti arktisen alueen tilanne. Arktinen alue ja erityisesti Grönlanti ovat olleet viime aikoina ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskiössä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiemmin sanonut haluavansa liittää Tanskalle kuuluvan Grönlannin osaksi Yhdysvaltoja.

Konferenssiin osallistuu Kallaksen lisäksi muun muassa Yhdysvaltain arktisen tutkimuskomission (USARC) johtaja Thomas Dans. Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle antamassaan haastattelussa Dans sanoi, ettei Yhdysvalloilla ole kiinnostusta Norjalle kuuluviin Huippuvuoriin samaan tapaan kuin Grönlantiin.

- Haluamme, että Huippuvuoret on vapaa ja suojeltu. Se on Norjan tehtävä, ja mielestämme te teette siinä hyvää työtä. Emme näe Huippuvuorissa samanlaisia riskejä kuin Grönlannissa, Dans sanoi NRK:lle.