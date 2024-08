EU:n kauppasota Kiinan kanssa kiihtyy – sähköautoille rapsahtamassa kovia tuontitulleja

Euroopan unioni suunnittelee viisivuotisia jopa 36 prosentin tuontitulleja kiinalaisille sähköautoille, ellei Kiina tarjoa valtiontukia koskevaan riitaan vaihtoehtoista ratkaisua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime kuussa EU-komissio asetti kiinalaisille sähköautoille jopa 38 prosentin väliaikaisen rangaistustullin alkuperäisen kymmenen prosentin tuontitullin lisäksi.

EU:n selvityksen mukaan kiinalaiset sähköautonvalmistajat saavat tukea, joka haittaa eurooppalaisia valmistajia. Se pitää tukia epäreiluina.

Kiina vastustaa tulleja äänekkäästi ja on valittanut asiasta Maailman kauppajärjestölle (WTO). EU on kuitenkin vakuuttunut, että sen toimenpiteet ovat WTO:n sääntöjen mukaisia.

- EU on avoin vaihtoehtoiselle ratkaisulle tuontitullien sijasta, jos ratkaisu on tehokas ja WTO:n sääntöjen mukainen. Me katsomme, että se on paljolti Kiinan asia tuoda esiin vaihtoehtoisia ratkaisuja, EU-komission virkamies kertoi toimittajille.

EU-KOMISSION asettaman rangaistustullin suuruus vaihtelee autonvalmistajasta riippuen. Markkinajohtaja BYD:n lopullinen tulli olisi noin 17 prosenttia, Geely-yhtiöllä 19,3 ja SAIC-yhtiöllä 36,3. Muihin EU:n kanssa yhteistyötä tehneisiin kiinalaisyhtiöihin sovellettaisiin 21,3 prosentin tullia.

Miljardööri Elon Muskin Tesla on pyytänyt omaa yhdeksän prosentin suuruista tullia. Komissio on katsonut, että Tesla hyötyi Kiinan tuista vähemmän kuin kiinalaiset valmistajat. Teslalla on tuotantoa Kiinassa.

EU ja Kiina ovat viime vuosina ottaneet yhteen monissa kauppaan, teknologiaan ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Kiinan nousu sähköautomahdiksi on osittain seurausta strategiasta, jossa valtio osoittaa mittavia summia kotimaisille yrityksille sekä tutkimus- ja kehitystyöhön. Lähes 40 prosenttia kiinalaisista sähköautoista vietiin viime vuonna Euroopan unioniin.