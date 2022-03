EU:n kilpailuviranomaiset tekivät ratsian Gazpromin toimistoihin Saksassa – tästä on kyse

EU:n kilpailuviranomaiset ovat tehneet ratsian venäläisen maakaasuyhtiö Gazpromin toimistoihin Saksassa, kertovat lähteet uutistoimisto AFP:lle. Syynä on epäilys siitä, että yhtiö olisi nostattanut energiahintoja Euroopassa laittomin keinoin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Euroopan komissio on kertonut lausunnossa tehneensä yllätystarkastuksia useisiin yhtiöihin Saksassa liittyen maakaasun välitykseen ja varastointiin.

Kaksi AFP:n lähdettä on vahvistanut, että pääkohteena on Gazprom, jonka enemmistöomistaja on Venäjän valtio. Yhtiötä on syytetty tahallisesta energiakriisin lietsomisesta EU:ssa.

Maakaasua on pidetty Venäjän suurimpana vipuvartena Euroopan maiden suuntaan, sillä Venäjä tuo EU-alueelle noin 40 prosenttia sen käyttämästä kaasusta. Pääasiakkaita ovat Saksa, Italia ja muutamat Itä-Euroopan maat.

Ukraina on vaatinut Euroopan maita katkaisemaan kaasuvirrat rangaistakseen Venäjää sen hyökkäyssodasta. EU ja erityisesti Saksa ovat kuitenkin toistaiseksi kieltäytyneet energiasektoriin kohdistettavista pakotteista niiden talousvaikutusten vuoksi.

EU-maat suunnittelevat leikkaavansa venäläisen kaasun tuontia noin kolmasosaan entisestä kuluvan vuoden aikana.