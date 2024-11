EU:n puolustusministerit puhuvat Ukraina-tuesta Brysselissä

EU:n puolustusministerit keskustelevat Brysselissä sotilaallisesta tuesta Ukrainalle tilanteessa, jossa Yhdysvallat voi vähentää omaa sotilaallista tukeaan merkittävästi. Uhkakuva perustuu siihen, että Yhdysvaltojen vastavalittu presidentti Donald Trump on kertonut haluavansa pikaista rauhaa Ukrainaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

EU:lla on ollut toistuvia hankaluuksia useissa hankkeissa, joilla Ukrainaa olisi tarkoitus tukea. Unkari on esimerkiksi jumittanut jo puolitoista vuotta EU:n rauhanrahaston Ukraina-osuuksia, joilla on määrä korvata jäsenmaille niiden antamaa tukea.

EU:n korkean edustaja Josep Borrell pyrkii hakemaan sopua rauhanrahastosta vielä viimeistä kertaa.

EU on suurin ukrainalaisten sotilaiden ulkopuolinen kouluttaja, ja vuoden loppuun mennessä se on kouluttanut jo 75 000 ukrainalaista sotilasta.

Unkari on jumittanut toistuvasti myös muita Ukrainan tukemiseen liittyviä hankkeita.

Kokouksessa on määrä käsitellä myös EU:n omaa puolustusvalmiutta. Tässä yhteydessä presidentti Sauli Niinistö esittelee jo aiemmin julkaistua raporttiaan EU:n kriisivalmiudesta ministereille