EU:n tiedot: Iran on toimittanut Venäjälle ballistisia ohjuksia

EU kertoo saaneensa liittolaisiltaan luotettavaa tietoa, jonka mukaan Iran olisi toimittanut Venäjälle ballistisia ohjuksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jos tiedoille saadaan vahvistus, EU aikoo vastata uusilla pakotteilla Irania vastaan, sanoi EU:n ulkopoliittisen edustajan tiedottaja Peter Stano.

- Tutkimme asiaa tarkemmin jäsenvaltioidemme kanssa ja jos tieto vahvistetaan, tämä toimitus merkitsisi merkittävää aineellista eskalaatiota Iranin tuessa Venäjän laittomalle hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan, Stano sanoi.

Iranin ulkoministeriön edustaja kiisti lehdistötilaisuudessa väitteet aseiden toimittamisesta.

Kreml puolestaan ei suoraan kiistänyt asiaa.

- Olemme nähneet tämän raportin, tällaiset tiedot eivät joka kerta ole totta, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov tänään.

- Iran on tärkeä kumppanimme, kehitämme kauppa- ja taloussuhteitamme, kehitämme yhteistyötämme ja vuoropuheluamme kaikilla mahdollisilla aloilla, mukaan lukien kaikkein herkimmillä aloilla.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal uutisoi perjantaina Yhdysvaltojen kertoneen liittolaisilleen, että Iran on toimittanut Venäjälle lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia.

Länsimaat ovat kuukausien ajan varoittaneet Irania lähettämästä ohjuksia Venäjälle.

Iran on jo aiemmin toimittanut Venäjälle lennokkeja, joita se on käyttänyt hyökkäyssodassa Ukrainassa. EU on toistuvasti asettanut pakotteita Irania vastaan tämän vuoksi.