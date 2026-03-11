Euribor sukelsi huiman nousun jälkeen – ”Korkonäkymät heiluvat nyt poikkeuksellisen paljon”

12 kuukauden euribor-korko laski keskiviikkona reippaasti tiistain huiman nousun jälkeen. Korko laski eilisen 2,552 prosentista tämänpäiväiseen 2,368 prosenttiin. Yhteensä laskua oli 0,183 prosenttiyksikköä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eilinen hyppäys oli euriborin historian neljänneksi korkein päivänousu.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi viestipalvelu X:ssä, että korkonäkymät heiluvat nyt poikkeuksellisen paljon ja että huomenna euribor-korko saattaa taas nousta.

- Isossa kuvassa korot eivät ole vielä liikkuneet kovin paljon, vaikka yläsuuntaiset riskit ovatkin kasvaneet, von Gerich kommentoi.

PÄIVITYKSESSÄÄN X:ssä von Gerich kertoo, että Lähi-idän konfliktin pitkittyminen ja korkeampien energian hintojen heijastuminen laajempiin hintapaineisiin voisivat johtaa huomattavaan korkojen nousuun jo tänä vuonna. Pääanalyytikon mukaan tämä olisi myrkkyä Suomen talousnäkymille.

OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kertoi STT:lle tiistaina, että markkinakorot reagoivat Lähi-idän sotaan, koska sota on iskenyt öljyn ja kaasun kuljetuksiin ja tuotantoon Lähi-idässä. Häiriöt herättävät pelkoa hintojen noususta, joka taas voisi saada EKP:n kiristämään ohjauskorkojaan.