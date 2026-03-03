Euroalueen hinnat pomppasivat helmikuussa odotettua nopeammin

Euroalueen inflaatio kiihtyi helmikuussa 1,9 prosenttiin, kertoi Eurostat tiistaina ennakkotietojensa pohjalta. Tammikuun lukema oli 1,7 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hinnat nousivat nopeammin kuin analyytikot ennakoivat. Nopeimmin hinnat nousivat palveluissa.

- Etenkin pohjainflaatio yllätti yläkanttiin kertoen edelleen palvelusektorin sitkeistä hintapaineista, kommentoi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich lukuja viestipalvelu X:ssä.

Ruuan ja energian hinnasta siivottu pohjainflaatio kiihtyi 2,4 prosenttiin. Sen katsotaan kuvaavan hintapaineita paremmin.

Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi helmikuussa 1,8 prosenttiin, kertoivat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Tammikuussa vuosimuutos oli 1,0 prosenttia. Suomessa hinnat nousivat eniten kalusteissa, kotitalouskoneissa ja kodinhoidossa.

OP POHJOLAN seniorimarkkinaekonomistin Jari Hännikäisen mukaan kriittinen kysymys on se, miten Lähi-idän kriisi vaikuttaa jatkossa energianhintoihin.

- Energianhintojen suora osuus euroalueen kulutuskorista on noin 9 prosenttia, ja voimakkaasti heiluvat energianhinnat välittyvät nopeasti inflaatiolukemiin. Energianhinnat vaikuttavat epäsuorasti myös monien hyödykkeiden ja palveluiden hintakehitykseen, sanoi Hännikäinen tiedotteessa.

Kriisi on jo nyt nostanut öljyn ja kaasun hintoja merkittävästi, ja kriisin pitkittyminen lisäisi nousupainetta.

- Lähi-idän levottomuudet vaikuttavat myös globaaleihin kuljetuskustannuksiin luoden yleisiä hintapaineita.

OP Pohjola ennakoi, että Euroopan keskuspankki (EKP) on korkopolitiikassaan seuraavaksi kallellaan koronnoston suuntaan. Välitöntä painetta korkojen muuttamiselle ei kuitenkaan ole.

- Ennustamme EKP:n pitävän rahapolitiikkalinjan kannalta keskeisen talletuskoron nykyisellä 2,0 prosentin tasolla ainakin vuoden viimeiseen joulukuun korkokokoukseen asti.

Hännikäisen mukaan rahapolitiikan ennustettavuus on selvästi heikentynyt Lähi-idän tilanteen ja inflaatioepävarmuuden vuoksi.