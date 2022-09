Eurobarometri: Suomalaiset ovat EU-maiden tyytyväisimpiä oman hallituksensa toimiin Ukrainan sodan yhteydessä

EU-maiden kansalaisten luottamus Euroopan unioniin on kasvussa ja EU:n toimia Ukrainan sodan yhteydessä kannatetaan edelleen voimakkaasti. Tiedot selviävät uusimmasta Eurobarometri-tutkimuksesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kansalaiset ilmaisivat kesä-heinäkuussa tehdyssä kyselytutkimuksessa tukevansa voimakkaasti EU:n toimia Ukrainan sodan yhteydessä. Eniten tukea saa EU:n humanitaarinen tuki ja sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanottaminen EU:ssa. Suomalaisista näitä tukee 96 prosenttia.

Lisäksi 78 prosenttia eurooppalaisista ja 88 prosenttia suomalaisista tukee taloudellisia pakotteita, joita EU on asettanut Venäjän viranomaisille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

Puolustustarvikkeiden toimittamista Ukrainaan kannattaa 68 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista. Suomalaisten joukossa puolustustarvikkeiden viennin kannatus oli 89 prosenttia.

Enemmistö vastaajista on tyytyväisiä sekä EU:n (57 prosenttia vastaajista) että oman hallituksensa (55 %) toimiin.

EU-maiden kansalaisista suomalaiset ovat kaikkein tyytyväisimpiä oman hallituksensa toimiin. Suomalaisvastaajista hallituksen toimiin tyytyväisiä on 88 prosenttia. EU:n toimiin suomalaisista tyytyväisiä on 74 prosenttia.

Riippuvuutta venäläisestä energiasta pitää vähentää.

EU:n kansalaisista valtaosa on sitä mieltä, että EU:n pitää investoida uusiutuviin energialähteisiin ja vähentää riippuvuuttaan venäläisestä energiasta. Suomalaista riippuvuuden vähentämistä kannattaa 93 prosenttia. Yli 80 prosenttia sekä eurooppalaisista että suomalaisista vastaajista on myös sitä mieltä, että EU-maiden kaasuvarastot olisi täytettävä nopeasti, jotta tulevan talven kaasutoimitukset voidaan varmistaa.

Lisäksi 85 prosenttia uskoo, että parantamalla energiatehokkuutta voidaan vähentää riippuvuutta EU:n ulkopuolisista energiantuottajista, ja 83 prosenttia kannattaa energian yhteisostoja muista maista paremman hinnan saamiseksi. Vastaajista 78 prosenttia ilmoitti alkaneensa jo vähentää energiankulutustaan tai aikovansa vähentää sitä lähitulevaisuudessa. Suomalaisista näin ilmoitti 76 prosenttia.

EUROBAROMETRIIN vastanneista eurooppalaisista 65 prosenttia ja suomalaisista 67 prosenttia suhtautuu optimistisesti EU:n tulevaisuuteen. Määrä on kasvanut kolme prosenttia alkuvuonna ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan toteutetusta tutkimuksesta.

Suomalaisten kuva EU:sta on kehittynyt positiivisempaan suuntaan, kun myönteinen kuva EU:sta on nyt puolella suomalaisvastaajista. Ero kevään 2022 tutkimukseen on seitsemän prosenttia. EU:hun luottaa 49 prosenttia eurooppalaista ja 60 prosenttia suomalaisista.

Euroopan talouden tilanteesta positiivinen kuva on 40 prosentilla vastaajista. Määrä on vähentynyt viisi prosenttiyksikköä alkuvuodesta. Huonoksi Euroopan taloustilanteen arvioi 51 prosenttia vastaajista. Oman maansa taloudellista tilannetta huonona pitää 64 prosenttia vastaajista.

Suomalaisvastaajista positiivinen kuva taloudesta on 49 prosentilla. Suomen taloustilannetta pitää hyvänä 55 prosenttia suomalaisvastaajista ja huonona 43 prosenttia.

Euron kannatus on nyt korkeammalla kuin koskaan. Kahdeksan kymmenestä vastaajasta euroalueella ja 72 prosenttia koko EU:ssa kannatti Euroopan talous- ja rahaliittoa ja yhtenäisvaluutta euroa. Suomalaisista euroa kannattaa 82 prosenttia vastaajista.

SUURIMMAT EU:hun liittyvät huolenaiheet olivat sekä kansallisella että EU:n tasolla pitkälti samat. Inflaatio ja energian tarjonta olivat ensimmäisellä ja toisella sijalla.

Suomalaiset ovat kansallisella tasolla eniten huolissaan hintojen noususta ja inflaatiosta, kansainvälisestä tilanteesta sekä julkisesta velasta.

Kaikista vastaajista kuusi kymmenestä on sitä mieltä, että Ukrainan osdalla on ollut vakavia seurauksia heidän henkilökohtaiselle taloudelleen.