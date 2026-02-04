Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.2.2026 05:00 ・ Päivitetty: 3.2.2026 16:04

Eurobarometri: Turvallisuus huolettaa suomalaisia enemmän kuin muita eurooppalaisia

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Suomalaiset ovat muita EU-kansalaisia huolestuneempia turvallisuudesta, kuten käynnissä olevista konflikteista. Asia ilmenee Euroopan parlamentin tuoreesta Eurobarometri-kyselystä.

Kyselyssä lähes 80 prosenttia suomalaisista sanoi olevansa huolissaan turvallisuudesta. Kaikista EU-kansalaisista näin sanoi hieman yli 70 prosenttia.

Suomalaiset halusivat muita hanakammin EU:lle lisää resursseja kansainvälisten uhkien torjuntaan. Lähes 90 prosenttia suomalaisvastaajista oli lisäresurssien kannalla, kun EU-kansalaisista näin ajatteli reilut 70 prosenttia vastaajista.

EU:n riippuvuus unionin ulkopuolisista maista herätti kyselyssä huolta. Noin 60 prosenttia kaikista vastaajista oli huolissaan sekä EU:n energiariippuvuudesta että puolustuksen riippuvuudesta.

Suomalaiset olivat riippuvuuksista kuitenkin muita EU-kansalaisia vähemmän huolissaan. Kummassakin asiassa riippuvuus herätti huolta reilulla puolella suomalaisvastaajista.

TURVALLISUUSUHKIEN ja terrorismin lisäksi EU:n kansalaisten mieltä painoivat kyselyssä ilmastonmuutoksen pahentamat luonnonkatastrofit, kyberhyökkäykset ja muuttoliike. Näistä kantoi huolta noin kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista EU-kansalaisista.

Kaikista vastaajista noin 90 prosenttia oli sitä mieltä, että unionin jäsenmaiden pitäisi olla yhtenäisempiä, jotta ne voisivat vastata nykyisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Kun vastaajilta kysyttiin, mitä asioita he haluaisivat EU-parlamentin priorisoivan, ykköseksi nousi hintojen ja elinkustannusten nousun hillitseminen. Tätä mieltä oli noin kaksi viidesosaa.

Suomalaiset poikkesivat tässä kysymyksessä EU:n valtavirrasta. Hintojen nousua piti ykkösprioriteettina vain vajaa viidesosa suomalaisista. Yli puolet suomalaisvastaajista ajatteli, että EU-parlamentin pitäisi keskittyä ennen muuta EU:n puolustukseen ja turvallisuuteen.

Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi kaikista EU-maista yhteensä reilut 26 000 ihmistä marraskuussa.

