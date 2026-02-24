Välikysymyskeskustelussa nostettiin esiin työttömyyden inhimillinen hinta: ”Hallitus jatkaa leikkaamista ja pakottamista”

Keskusta jätti jo toisen välikysymyksen suurtyöttömyydestä yhdessä Liike Nytin kanssa eli ilman muuta oppositiota. Susanna Luikku Demokraatti

Puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan syynä on, että ”vaikka huoli on yhteinen, keinot ovat osin erilaiset kuin vasemmistolla”.

Keskustan ryhmäpuheenvuorossa Tuomas Kettunen kertasi Suomen työttömyyslukuja: Euroopan korkein työttömyysaste (10,6 prosenttia), useampi kuin joka kahdeksas ilman töitä, työttömiä enemmän kuin Espoossa on asukkaita ja avoimia työpaikkoja vähemmän kuin Rovaniemellä asukkaita, joka päivä sata työtöntä lisää.

Kettunen nosti esiin myös sen, että jokaisen työttömyysluvun takana on ihminen. Hän mainitsi toivottomuuden ja kelpaamattomuuden tunteet, taloudellisten huolten painon, lasten kysymykset, pelon kodin menettämisestä.

– Hallitus lupasi satatuhatta uutta työpaikkaa, tuli saman verran uusia työttömiä. Tarjotaan pelkästään kurjuutta ja keppiä; kiristetään ehtoja ihmisille, joilla ei ole mitään kiristettävää jäljellä, ja viedään turvaa jo valmiiksi turvattomilta. Ikään kuin työttömyys olisi valinta, ei seuraus.

– Menkää töihin, pääministeri ja valtiovarainministeri sanovat pamput kädessä. Mihin menet, kun töitä ei ole? Jokainen päivä tätä menoa tarkoittaa lisää ihmisiä, jotka menettävät uskonsa itseensä ja tulevaisuuteen, Kettunen sanoi.

TYÖMINISTERI Matias Marttinen (kok.) toisti puheenvuoroissaan kuukausien aikana tutuiksi tulleet mantransa positiivista näyttävistä merkeistä, jäänmurtaja- ja telakkatilauksista ja aivan kohta koettavasta talouskasvusta. Lisää aiheesta SAK vaatii ripeitä toimia pitkäaikaistyöttömyyden selättämiseksi – ”Hallitus ei ole tehnyt oikeastaan mitään”

– Oppositio ei edes halua nähdä näitä positiivisia merkkejä, vaan lietsoo pelkoa, synkkyyttä ja toivottomuutta. Työttömiä ja heidän uskoaan tulevaisuuteen tuetaan hallituksen uudistuksilla, Marttinen julisti, mikä aiheutti salissa voimakasta välihuutelua.

Marttisen mukaan ”jokainen kansalainen ansaitsee päästä osalliseksi suomalaista työelämää” – mutta jätti mainitsematta, että sen ulkopuolella olijoita on Suomessa lähes 300 000, joista pitkäaikaistyöttömiä yli 140 000. Akateemisia työttömiä on noin 65 000 ja nuorisotyöttömiä yli 42 000.

Myöskään siitä, että massiivisista leikkaustoimista huolimatta myös valtionvelka kasvaa, Marttinen vaikeni ja keskittyi piikittelemään velanotosta oppositiota, etenkin SDP:tä ja myös sen nykyistä puheenjohtaja Antti Lindtmania.

Samoin syyksi siihen, että Suomessa ei ole talouskasvua ja kaikki muutkin mittarit näyttävät eri suuntaan kuin EU-alueella tai edes lähimaissa, Marttinen löysi tutusti Ukrainan sodan ja muut kansainväliset suhdanteet.

SDP:N ryhmäpuheenvuorossa Piritta Rantanen luonnehti hallituksen työllisyyspolitiikkaa katastrofaaliseksi ja muistutti Kettusen tavoin työttömyyden inhimillisestä hinnasta.

– Se, että ratkaisuksi työttömille tarjotaan edes heittona risusavottaa, kertoo kaiken tämän oikeistohallituksen suhtautumisesta. Ihmisten luottamus tulevaisuuteen on murskattu, kotimarkkinat hyydytetty ja tulokset taloudessa ja työllisyydessä sen mukaisia.

– Silti jatketaan härkäpäisesti samalla sosiaaliturvan leikkaamisen ja työntekijöiden oikeuksien polkemisen linjalla. Sen voisi tiivistää näin: leikkaa, pakota ja toivo parasta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan hallitus on keskittynyt paapomaan miljonäärejä, romuttamaan sosiaali- ja työttömyysturvan sekä leikkaamaan lisää kaikista heikoimmassa asemassa, kuten toimeentulotuen varassa, olijoilta.

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto liittyivät odotetusti esittämään hallitukselle epäluottamuslausetta.