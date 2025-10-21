Euroopan johtajat ja Zelenskyi: Sotatoimet Ukrainassa on lopetettava heti ja rauhanneuvottelut käynnistettävä nykyisen rintamalinjan pohjalta

Useat eurooppalaiset johtajat ovat antaneet Ukrainan kanssa yhteislausunnon, jossa he tukevat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kantaa rauhanneuvottelujen käynnistämisestä nykyisen rintamalinjan pohjalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lausunnon mukaan johtajat myös kannattavat vahvasti Trumpin vaatimusta sotatoimien lopettamisesta heti. Ukrainaa tuetaan Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämisellä niiden täyden arvon edestä, lausunnossa sanotaan.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä muiden muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sekä EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Britannian pääministeri Keir Starmer ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz.

Myös presidentti Alexander Stubb on allekirjoittanut lausunnon.

- Tuemme vahvasti presidentti Trumpin kantaa, jonka mukaan taistelut tulisi lopettaa välittömästi ja jonka mukaan nykyisen rintamalinjan tulisi toimia neuvottelujen lähtökohtana. Olemme edelleen sitoutuneita periaatteeseen, jonka mukaan kansainvälisiä rajoja ei saa muuttaa väkivalloin, lausunnossa sanotaan.

- Venäjän viivyttelytaktiikka on osoittanut kerta toisensa jälkeen, että Ukraina on ainoa osapuoli, joka on tosissaan rauhan suhteen. Voimme kaikki nähdä, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin jatkaa yhä vain väkivallan ja tuhoamisen valitsemisen, siinä jatketaan.

Lausunnon mukaan Ukrainan tukijat jatkavat Venäjän painostamista, kunnes Putin suostuu rauhaan. Johtajat sanovat jatkavansa keskustelua myöhemmin tällä viikolla.

UUTISKANAVA CNN:n lähteiden mukaan Trumpin ja Putinin odotettu Ukrainan tilannetta käsittelevä tapaaminen saattaa sittenkin lykkääntyä.

Ennen odotettua presidenttien tapaamista Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin oli määrä järjestää valmisteleva tapaaminen tällä viikolla, mutta se ei vielä onnistukaan, CNN:n lähteet kertovat. Tiedossa ei kanavan mukaan ole, milloin valmisteleva tapaaminen voisi onnistua.

Trump ja Putin sopivat viime viikolla tapaavansa Unkarin Budapestissä. Ajankohtaa ei kerrottu.

Eilen tapaamisen valmistelu näytti jo nytkähtävän eteenpäin, kun Venäjän ulkoministeriö kertoi Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoministerien jo keskustelleen tapaamisesta. Ulkoministeriön lausunnon mukaan Rubio ja Lavrov kävivät rakentavan keskustelun konkreettisista askelista tulevaan tapaamiseen liittyen.

Euroopassa on kuitenkin kannettu huolta niin Euroopan kuin Ukrainankin sivuuttamisesta tulevissa keskusteluissa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta Ukrainassa. Sota on kestänyt jo yli kolme ja puoli vuotta.

Trump vielä äskettäin tuki julkisesti Ukrainan kantoja ja Zelenskyitä, vilauttaen esimerkiksi Tomahawk-risteilyohjusten toimittamista Ukrainalle. Sittemmin Trump on koventanut jälleen asennettaan Ukrainaa kohtaan. Mediatietojen mukaan Trump olisi vaatinut Valkoisessa talossa taannoin järjestetyssä tapaamisessa Zelenskyiä suostumaan alueluovutuksiin.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 12.53.