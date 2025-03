Euroopan johtajat: Ukrainan tulitauko on mahdollisuus – turvatakuut silti tarpeen

Eurooppalaiset johtajat ovat ilmaisseet varovaista tukeaan väliaikaiselle aselevolle Ukrainan ja Venäjän välillä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvallat ja Ukraina avasivat neuvotteluidensa antia tiistaina yhteisessä lausunnossa.

- Ukraina on ilmaissut olevansa valmis hyväksymään Yhdysvaltojen ehdotuksen välittömästä, väliaikaisesta 30 päivän aselevosta, jota voidaan jatkaa osapuolten yhteisellä sopimuksella ja joka edellyttää Venäjän hyväksyntää, sanotaan lausunnossa.

Italian pääministerin Giorgia Melonin mukaan Venäjän tulee nyt tehdä päätös aselevosta. Melonin kanslian mukaan Italia tukee täysin Yhdysvaltain pyrkimyksiä saavuttaa oikeudenmukainen rauha, joka takaa Ukrainan turvallisuuden pitkällä aikavälillä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli mielissään saavutetusta edistyksestä, mutta peräänkuulutti, että Ukraina tarvitsee vankat turvatakuut.

Britannian pääministeri Keir Starmer kuvaili neuvotteluiden antia merkittäväksi läpimurroksi.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump sanoi neuvotteluiden jälkeen, että hän aikoo mahdollisesti keskustella Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa tällä viikolla.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova puolestaan sanoi, että Venäjä ei kieltäydy keskusteluyhteydestä Yhdysvaltain kanssa tulevien päivien aikana.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kommentoi niin ikään Yhdysvaltain ja Ukrainan välisiä neuvotteluja tiistaina. Hän kertoi medialle, että aselepoehdotus viedään seuraavaksi venäläisille.

- Toivomme, että he sanovat kyllä ​​rauhalle. Pallo on nyt heidän kentällään, Rubio sanoi Venäjästä.

- Jos he sanovat ei, sitten me valitettavasti tiedämme, mikä on rauhan esteenä, hän jatkoi.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuoden 2022 helmikuussa.

TRUMP ANTOI tiistaina lisäksi ymmärtää, että hän voisi toivottaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin uudelleen tervetulleeksi Valkoiseen taloon. Zelenskyin ja Trumpin tapaaminen viime kuussa päättyi riitelyyn.

Tapaamisen jälkeen Trumpin hallinto jäädytti Ukrainan sotilasavun. Myöhemmin ilmoitettiin, että Yhdysvallat lopettaa myös tiedustelutietojen jakamisen Ukrainan kanssa. Ulkoministeri Marco Rubio tarkensi maanantaina, ettei Yhdysvallat ole lopettanut ”puolustuksellisten” tiedustelutietojen jakamista Ukrainalle.

Saudi-Arabiassa käytyjen neuvotteluiden jälkeen Yhdysvallat ja Ukraina kertoivat, että Yhdysvallat aikoo jatkaa tiedustelutietojen jakamista ja apua Ukrainalle. Tiedustelutietojen jakamista ja avun antamista oli määrä jatkaa heti.