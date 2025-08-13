Ulkomaat
Euroopan johto setvii Ukraina-tilannetta Merzin etäkokouksissa
Presidentti Alexander Stubb osallistuu keskiviikkona EU-johtajien etäkokoukseen Ukrainan tilanteesta. Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin järjestämä kokous pidetään kaksi päivää ennen kuin Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Alaskassa.
Iltapäivällä etäyhteyksin järjestettävään eurooppalaisten johtajien kokoukseen osallistuu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Tapaamiseen liittyvät myöhemmin mukaan Yhdysvalloista sekä presidentti Trump että varapresidentti J. D. Vance.
Kokouksessa ovat lisäksi mukana muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Keir Starmer. EU:ta edustaa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Natoa pääsihteeri Mark Rutte.
EU:n johtajat julkistivat tiistaina yhteisen lausuman, jossa tuettiin Trumpin pyrkimyksiä saada sota loppumaan. Samalla kuitenkin korostettiin Ukrainan oikeutta päättää itse tulevaisuudestaan ja olla mukana siitä käytävissä neuvotteluissa. EU-johtajien mukaan rajoja ei pidä myöskään voida muuttaa voimatoimin.
Trumpin on pelätty suhtautuvan ymmärtävästi Putinin tavoitteeseen liittää osia Ukrainasta Venäjään.
Presidentti Zelenskyi puolestaan muistutti tiistaina viestipalvelu X:ssä, ettei Venäjän asevoimat suinkaan valmistaudu sodan päättymiseen vaan uusiin hyökkäyksiin Ukrainaa vastaan.
Tämän päivän kokousten päätteeksi Saksa on kutsunut vielä koolle niin kutsutun halukkaiden koalition johtajat etäyhteydellä.
