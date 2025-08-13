Euroopan johto setvii Ukraina-tilannetta Merzin etäkokouksissa

Presidentti Alexander Stubb osallistuu keskiviikkona EU-johtajien etäkokoukseen Ukrainan tilanteesta. Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin järjestämä kokous pidetään kaksi päivää ennen kuin Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Alaskassa.