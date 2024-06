Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Suomen tulisi hylätä esitys käännytyslaista

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Michael O’Flaherty sanoo, että Suomen tulisi hylätä esitys niin kutsutusta käännytyslaista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

O’Flaherty on huolissaan lain vaikutuksista ihmisoikeuksiin ja oikeuteen hakea turvapaikkaa. Valtuutetun mukaan lakiesitys on ristiriidassa palauttamiskiellon kanssa, joka on ehdoton oikeus.

- On virhe olettaa, että ihmisoikeuksien ja kansallisen turvallisuuden suhde on nollasummapeliä, O’Flaherty sanoo.

O’Flaherty esittää huolensa asiasta eduskunnan puhemies Jussi Halla-aholle (ps.), hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mauri Peltokankaalle (ps.), perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestmanille (kok.) ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljuselle (sd.) osoitetussa kirjeessä.

- Viranomaisten tulisi jatkaa sellaisten ratkaisujen etsimistä, jotka ovat ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia, O’Flaherty jatkaa.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu varoittaa myös siitä, että toteutuessaan laki olisi huolestuttava ennakkotapaus muille maille ja koko kansainväliselle turvapaikkajärjestelmälle.