27.1.2026 06:44 ・ Päivitetty: 27.1.2026 06:44

Euroopan parlamentti muistaa holokaustin uhreja

LEHTIKUVA / AFP
Auschwitzin keskistysleirin portti tammikuussa 2021 Puolan Oswiecimissä.

Tänään tiistaina vietetään holokaustin uhrien muistopäivää. Muistopäivänä muistetaan eri vainojen uhreja ja vastustetaan yleisemmin muukalaisvihaa sekä antisemitismiä eli juutalaisvastaisuutta. Samalla tulee kuluneeksi 81 vuotta siitä, kun Auschwitz-Birkenaun keskitys- ja tuhoamisleiri vapautettiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Natsien arvioidaan surmanneen Auschwitzissa yli miljoona ihmistä, joista enemmistö oli juutalaisia. Puolassa sijainnut keskitysleiri toimii nykyisin museona.

Europarlamentaarikot kokoontuvat muistamaan holokaustin uhreja ja kunnioittamaan heidän perintöään Euroopan parlamentissa järjestettävässä juhlaistunnossa. Holokaustista selviytynyt Tatiana Bucci puhuu juhlaistunnossa.

BUCCI oli kuusivuotias, kun hänet vietiin Auschwitziin neljävuotiaan pikkusiskonsa, heidän äitinsä, tätinsä, isoäitinsä sekä serkkunsa kanssa. Siskokset viettivät Auschwitzissa kymmenen kuukautta. Vapautumisen jälkeen heidät lähetettiin orpokotiin Britanniaan, kunnes he pääsivät palaamaan vanhempiensa luokse Italiaan vuonna 1946.

Suomessa päivästä käytettiin aiemmin nimitystä vainojen uhrien muistopäivä, mutta vuonna 2024 Suomessakin siirryttiin käyttämään kansainvälisen käytännön mukaista nimitystä eli holokaustin uhrien muistopäivää.

Muistopäivän nimenmuutoksen tausta on vuonna 2023 syttyneessä hallituksen rasismikohussa. Keskustelu johti siihen, että hallitus antoi oman tiedonantonsa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

