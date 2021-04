Euroopan rokotustahti on liian hidas, WHO moittii – paheneva tautitilanne huolestuttava

Maailman terveysjärjestö WHO kritisoi Euroopan rokotustahtia liian hitaaksi. WHO myös ilmaisi pitävänsä Euroopan pahenevaa tautitilannetta huolestuttavana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

WHO:n Euroopan-johtaja Hans Kluge sanoi hitaan rokotustahdin pidentävän pandemiaa.

– Rokotteet ovat paras tie ulos tästä pandemiasta. Rokottaminen on kuitenkin ollut liian hidasta, sitä ei voi hyväksyä, Kluge sanoi lausunnossa.

– Meidän täytyy nopeuttaa tätä prosessia kiihdyttämällä valmistustahtia, vähentämällä esteitä rokotteiden jakelulle ja käytettävä joka ikinen rokote joka meillä on varastossa.

WHO kuvaili Euroopan tilannetta huolestuttavimpana moneen kuukauteen. Tautitilanne monissa Euroopan maissa heikkeni maaliskuussa. WHO:n Euroopan alueen maissa viikoittaisten tartuntojen määrä oli helmikuussa pudonnut alle miljoonaan, mutta oli viime viikolla jälleen 1,6 miljoonaa.

WHO:n Euroopan alueeseen kuuluvat maantieteellisen Euroopan ohella myös muun muassa Venäjän ja Turkin Aasian-puoleiset alueet sekä Israel ja Keski-Aasian maat.

Monissa Manner-Euroopan maissa kamppaillaan tällä hetkellä kolmannen tartunta-aallon kanssa. Esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa tartuntamäärät ovat olleet viime viikkoina kasvussa. Tämä on korostanut tarvetta kiihdyttää rokotustahtia. Suurimpana hidasteena on ollut rokotteiden heikko toimitustahti valtioille. Joissakin maissa rokotteita on tosin kertynyt myös varastoon.

Euroopan maissa on tosin myös poikkeuksia. Britanniassa rokottaminen on edennyt nopeasti, ja tautitilanne on parantunut huomattavasti parin viime kuukauden aikana.

WHO varoitti, että jos virus pääsee leviämään liian paljon, kasvaa myös todennäköisyys uusien muunnosten syntymiselle.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 12.01.