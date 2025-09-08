Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.9.2025 09:08 ・ Päivitetty: 8.9.2025 09:08

Eurooppa-neuvoston Costa: Venäjälle asetettava lisää pakotteita

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Antonio Costa ja Petteri Orpo Kesärannassa 8. syyskuuta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sanoo, että Venäjää vastaan on asetettava entistä enemmän talouspakotteita, jotta maa saataisiin neuvottelemaan rauhasta Ukrainassa. Costan mukaan pakotteita on asetettava myös niille maille, jotka ostavat öljyä ja kaasua Venäjältä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän kommentoi asiaa Suomen-vierailunsa yhteydessä pidetyssä yhteisessä tiedotustilaisuudessa pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa Helsingissä maanantaiaamuna.

-  Rauhansopimukseen pääsemiseksi on jatkettava Ukrainan tukemista. Toisaalta meidän on lisättävä painetta Venäjälle, jotta maa saadaan painostettua neuvottelupöytään. Se ei ole helppoa, mutta siihen meidän on pyrittävä, Costa sanoi.

Hän kertoi, että EU on saanut viime kuukausina vakautettua suhteensa tärkeimpään liittolaiseensa Yhdysvaltoihin.

-  On selvää, että Yhdysvallat on sitoutunut tukemaan Ukrainaa ja kestävää rauhaa, Costa sanoi.

Hänen mukaansa EU ja Yhdysvallat tekevät nyt yhdessä töitä, jotta Venäjää vastaan saataisiin asetettua aiempaa tehokkaampia pakotteita.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump sanoi viime yönä Suomen aikaa, että joukko eurooppalaisia johtajia olisi saapumassa alkuviikolla jälleen Valkoiseen taloon keskustelemaan Ukrainan tilanteesta.

Presidentin kansliasta viestitettiin STT:lle aamulla, ettei presidentti Alexander Stubb ole tällä kertaa matkustamassa neuvotteluihin mukaan.

Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei hänellä ole tarkempaa tietoa Washingtonissa käytävistä neuvotteluista. Hän kuitenkin sanoi, että tapaaminen on osoitus hyvästä yhteistyöstä ja koordinaatiosta Yhdysvaltojen kanssa.

Costan on määrä tavata maanantain Suomen-vierailunsa aikana myös presidentti Stubb.

