EU:ssa tänään: Kuluttajien oikeudet kohenemassa – tuotteet on saatava korjatuksi kohtuuhintaan

Yleisten kotitalouslaitteiden valmistajilla on todennäköisesti pian edessä uusia velvoitteita, koska Euroopan parlamentti äänesti tiistaina murskaluvuin kuluttajien oikeudesta saada tuotteensa korjatuksi kohtuuhintaan nykyistä varmemmin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuore direktiivi velvoittaisi jäsenmaita huolehtimaan siitä, että muun muassa älypuhelinten, pölynimurien ja pesukoneiden valmistajat joutuvat korjaamaan tuotteet kohtuuhintaan myös takuun päättymisen jälkeen.

Ennen kuin sääntely voi tulla voimaan, myös jäsenmaiden on vielä hyväksyttävä se virallisesti.

Vaikka korjauttamisoikeus on direktiivin ytimessä, on kuluttajille tulossa myös muita oikeuksia. Muun muassa takuun perusteella korjattujen tavaroiden lakisääteistä takuuaikaa on määrä jatkaa vuodella. Kuluttajat voisivat myös saada lainalaitteen korjauksen ajaksi tai valita kunnostetun laitteen, jos korjaaminen ei ole mahdollista.

Direktiiveillä säädetään EU-maita koskevista velvoittavista tavoitteista. Maat saavat silti itse päättää, miten ja millaisella lainsäädännöllä tavoitteet toteutetaan.

TUOREEN direktiivin ideana on kuluttajien hyötyjen lisäksi vauhdittaa Euroopan korjausmarkkinoita. Euroopan komissio on katsonut kulutustavaroiden ennenaikaisen hävittämisen aiheuttavan unionin tasolla vuosittain 261 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavat päästöt sekä synnyttävän 35 miljoonaa tonnia jätettä.

Sääntelyllä on myös määrä tehdä mahdottomaksi korjaamisen estäminen laitteistojen ominaisuuksilla tai sopimuslausekkeilla.

Yritykset eivät voisi kieltäytyä korjaamasta tuotetta vain taloudellisista syistä tai siksi, että joku muu on korjannut sen aiemmin. Myös varaosia tulisi toimittaa kohtuuhintaan.

Korjausprosessin helpottamiseksi on tarkoitus perustaa eurooppalainen verkkoalusta, jossa on kansallisia osioita. Sen avulla kuluttajien toivotaan löytävän muun muassa paikallisia korjaamoja, kunnostettujen tavaroiden myyjiä ja viallisten tuotteiden ostajia.