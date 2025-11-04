Eva: Kansa tykkää Natosta, mutta suursotaa pelkää yli puolet naisista

Suomalaisten selvä enemmistö on yhä Nato-myönteisiä. Silti etenkin naiset pelkäävät Ukrainan sodan laajenemista koko maanosan konfliktiksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan teettämä kysely. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Siinä liki puolet vastaajista, 46 prosenttia, kertoi olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan he pelkäävät Ukrainan sodan laajenevan lähitulevaisuudessa eurooppalaiseksi suursodaksi. Vajaa kolmasosa oli eri mieltä ja viidesosa ei osannut sanoa kantaansa.

Sodan laajenemisen pelko oli yleisempää naisilla, joista 57 prosenttia kertoi pelkäävänsä suursotaa. Miehistä näin vastasi 37 prosenttia. Pelko korostuu matalammin koulutetuissa ryhmissä.

Luottamus Naton turvatakuisiin on toipunut jonkin verran keväästä, jolloin Donald Trumpin paluu Yhdysvaltain presidentiksi horjutti luottamusta. Naton turvatakuita pitää kyllin järeänä pelotteena 38 prosenttia vastaajista, kun vielä keväällä osuus oli 32 prosenttia. Samaan aikaan epäilijöiden osuus on laskenut 38 prosentista 32:een, eli tulokset ovat käytännössä peilikuva kevään asenneilmastosta.

MIEHISTÄ 48 prosenttia luottaa Naton pelotevaikutukseen, naisista vain 28 prosenttia. Kaksi kolmesta vastaajasta suhtautuu myönteisesti Nato-jäsenyyteen. Kielteisesti suhtautuvia on vain kymmenesosa.

- Kansan selvä enemmistö on tyytyväisiä siihen, että muiden maiden apu ei ole enää pelkkien toiveiden varassa, vaan Nato-jäsenyys on turvanamme, tuloksia kommentoi tiedotteessa Evan toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Luottamus Naton turvatakuisiin ei ole palautunut tasolle, jolla se oli vielä syksyllä 2023 pian Natoon liittymisen jälkeen. Tuolloin yli puolet vastaajista piti Naton turvatakuita kyllin järeänä.

Evan teettämän kyselyn tulokset perustuvat runsaan 2 000 ihmisen vastauksiin. Vastaajat olivat 18-79-vuotiaita. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin lokakuussa Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa,