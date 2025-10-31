Politiikka
31.10.2025 05:05 ・ Päivitetty: 31.10.2025 05:29
Eva: Suomalaisten Palestiina-kannat politisoituivat jyrkästi
Suomalaisten näkemykset Palestiina-kysymyksissä eroavat merkittävästi puoluekannan mukaan, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan teettämästä kyselystä.
Kyselyyn vastanneet vasemmistopuolueiden kannattajat korostavat palestiinalaisten oikeuksia ja kannattavat Palestiinan tunnustamista, kun taas useimmat oikeistopuolueiden kannattajat suhtautuvat tunnustamiseen torjuvasti.
Esimerkiksi SDP:n kannattajista 55 prosenttia kannattaa mahdollisimman nopeaa tunnustamista, kun taas kokoomuksen tukijoista tätä mieltä on vain 21 prosenttia. Kaikista vastaajista 39 prosenttia kannatti tunnustamista, 31 prosenttia oli sitä vastaan ja 29 prosenttia ei ottanut kantaa.
Tavallisiin israelilaisiin ja palestiinalaisiin suhtaudutaan taas voittopuolisesti myönteisesti.
Yli puolet eli 53 prosenttia katsoi, että Israel pitäisi Venäjän tavoin eristää kaikesta kansainvälisestä yhteistyöstä kunnes se alkaa kunnioittaa palestiinalaisten oikeuksia. Neljäsosa oli tästä eri mieltä.
PUOLET VASTAAJISTA hyväksyi väitteen, jonka mukaan ”Gazan sota on vihdoin tuonut päivänvaloon julmuuden, jolla Israel on aina kohdellut palestiinalaisia”. Neljäsosa torjui sen.
Vajaa neljäsosa oli samaa mieltä väitteen kanssa, että ”suomalaisten on syytä pysyä olemassaolostaan aina taistelemaan joutuneen Israelin tukena, vaikka Gazan sota on ollut traaginen”. 45 prosenttia torjui tämän ajatuksen.
Neljä viidestä vastaajasta suhtautui Gazaa hallitsevan Hamasin hallintoon kielteisesti ja 63 prosenttia näkee Israelin hallituksen kielteisessä valossa. Tavallisiin israelilaisiin ja palestiinalaisiin suhtaudutaan taas voittopuolisesti myönteisesti.
Kyselyn vastaukset kerättiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa yli 2 000 ihmiseltä lokakuussa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.