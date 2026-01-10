Politiikka
10.1.2026 06:15 ・ Päivitetty: 10.1.2026 05:23
Eva: Vastustus EU-yhteisvelalle kasvaa
Aiempaa useampi suomalainen vastustaa EU:n rahoituksen kasvattamista tai yhteisvelan ottamista, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan Arvo- ja asennekysely.
Sen mukaan suomalaiset suhtautuvat edelleen voittopuolisesti myönteisesti EU-jäsenyyteen ja euroon. EU-jäsenyyttä kannatti 61 prosenttia, euroa 56 prosenttia vastaajista.
Yhteisvelasta oltiin kriittisempiä. Vastaajista 44 prosenttia halusi Suomen vastustavan sitä, vain 21 prosenttia kannatti. Vielä viime kevään kyselyssä yhteisvelan vastustajia oli 31 prosenttia ja kannattajia 35 prosenttia.
Perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja keskustan kannattajat olivat yhteisvelan tiukimmat vastustajat.
- Suomalaisille EU ja euro ovat yhä tärkeitä, mutta yhteisvelassa näkyy kasvava varovaisuus. EU:n rooli tunnustetaan, mutta velkavastuun laajentamiseen suhtaudutaan epäluuloisesti – ja samalla EU:n lisärahoituksen tarpeesta ollaan aiempaa epävarmempia, sanoo Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tiedotteessa.
EU-MAIDEN johtajat päättivät joulukuun huippukokouksessaan, että Ukrainan tukea rahoitetaan yhteisvelalla, kun Venäjän jäädytettyjen rahojen käyttämisestä ei syntynyt sopua.
Evan tutkimukseen kerättiin vastauksia yli 2 000 ihmiseltä. Taloustutkimus keräsi tiedot internetpaneelissa lokakuussa. Virhemarginaali on 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.