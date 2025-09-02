Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.9.2025 04:42 ・ Päivitetty: 2.9.2025 05:19

Evan kysely: Perussuomalaisissa elää kaipuu markka-aikaan

Runsaat puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti siihen, että markasta siirryttiin euroon, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tiistaina julkaisemasta kyselystä. Selkein poikkeus tässä ovat perussuomalaiset.

Kielteisesti euroon siirtymiseen suhtautuu viidesosa ja neutraalisti lähes yhtä moni.

Hieman yli puolet suomalaisista arvioi, että eurosta sekä Euroopan talous- ja rahaliitto Emun jäsenyydestä on hyötyä Suomelle nykyisessä taloustilanteessa, jossa talouskasvu on ollut olematonta ja rahapolitiikka on monien asiantuntijoiden mukaan ollut Suomelle liian kireää.

PUOLUEKANNALTAAN kokoomuksen, vihreiden, vasemmistoliiton ja SDP:n äänestäjät ovat selvästi euromyönteisimpiä. Keskustan kannattajista euroon suhtautuu myönteisesti yli puolet.

Ainoa selkeän eurokriittinen ryhmä ovat perussuomalaisten äänestäjät, joista vain vajaa kolmannes suhtautuu euroon myönteisesti ja lähes puolet kielteisesti.

– Euro nähdään ennen kaikkea osana turvallisuusarkkitehtuuria, ei pelkkänä talousinstrumenttina”, tutkimuksen tehnyt Evan Sami Metelinen sanoo tiedotteessa.

Donald Trumpin paluu Yhdysvaltain presidentiksi on heikentänyt luottamusta Naton turvatakuisiin ja lisännyt odotuksia EU:n roolista turvallisuuden takaajana. Euro koetaan osaksi tätä turvaa ja vakautta.

Eva myöntää, ettei euroaikana rahapolitiikka ole täysin onnistunut Suomelle. Silti euron kyky selviytyä kriiseistä, inflaation taittuminen ja korkojen lasku ovat lisänneet ihmisten uskoa yhteisvaluutan etuihin.

Kyselyyn vastasi runsaat 2  000 ihmistä kuluvan vuoden maaliskuussa. Tulokset on painotettu vastaamaan 18-79-vuotiasta väestöä. Tulosten virhemarginaali on 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

KIRJAUDU