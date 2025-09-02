Oppositio rasismiriihestä: ”Arvotonta, naurettavaa ja toistuvaa teatteria”

Petteri Orpon (kok.) suuri rasismiriihi herättää oppositiossa kysymyksiä hallituksen toimintakyvystä ja uskottavuudesta: budjetin sijaan aikaa on syönyt julkinen eripura ”pelisäännöistä”. Susanna Luikku Demokraatti

Demokraatti tavoitti opposition eduskuntaryhmien johtajista syysistuntokauden avauksessa keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat.

Keskustan Antti Kurvinen luonnehtii tilannetta ”naurettavaksi ja arvottomaksi näytelmäksi”.

– Parodia on kuollut, eikä tästä pysty tekemään satiiriakaan. Pitäisi olla itsestään selvää, että ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään ei saa taustan vuoksi pilkata, leimata ja solvata. Se lukee jo Suomen perustuslaissa, eikä siihen pitäisi tarvita mitään Orpon rasismiriihiä, hän sanoo.

Kurvinen painottaa, että budjettiriihessä tulisi keskustella taloudesta, työllisyydestä ja sote-palvelujen turvaamisesta.

– Ollaan vakavimmissa tilanteessa sitten 1990-luvun laman, ja aika menee jankkaamiseen siitä, saako ihmisiä haukkua vai ei.

– Orpon kesäteatterissa toistetaan samoja vuorosanoja kuin aiemmin. Koko kuvio toistuu aina samana: hallituksen sisältä heitellään avoimen rasistisia törkeyksiä, niistä käydään ”keskustelu”, teeskennellään, että puheita ei suvaita ja sama jatkuu viikon tai kuukauden päästä, hän kommentoi.

Myös vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekosen mukaan on ”järkyttävää, että puolitoista päivää budjettiriihestä menee sen vatvomiseen, mitä saa sanoa toisista ihmisistä”.

– Sinänsä on tarpeellista, että rasistisesta puhetavasta keskustellaan – mutta samalla jäävät savuverhon taakse ne miljardileikkaukset, joita on entisten päälle vielä tulossa. Ja mielestäni on aiheellista kysyä, puuttuuko Petteri Orpolta johtajuus, kun sama pelisääntökeskustelu käydään kerta toisensa jälkeen.

EPÄSELVYYTTÄ on ollut myös siitä, miten hallituskumppanit voivat velvoittaa eduskuntaryhmien johtoa rankaisemaan omiaan.

– Tietynlainen ryhmäkuri on välttämätön, jotta parlamentarismi toimii, mutta ei ryhmän päätöksiä ja sanktioita voi sen ulkopuolelta sanella. Olen itsekin ollut hallituspuolueen ryhmäjohtajana hankalissa paikoissa, mutta tässä on jo kyse hallituksen toimintakyvystä – ettei edes tällaisista perusasioista päästä yhteisymmärrykseen. Orpon alkaisi olla aika vetää johtopäätökset, keskustan Kurvinen muotoilee.

Tarkoitatko hallituksen hajottamista?

– No, jos ja kun hallitus ei toimintakykyinen, kyllä se silloin yleensä hajoaa.

Vihreiden Tynkkynen muistuttaa, että nyt ei mennyt kuin vuorokausi, kun perussuomalaiset kiistivät kaikki Orpon mukaan keskustelussa sovitut asiat.

– Jo se, että budjettiriihen ensimmäinen päivä menee johonkin pelisääntökeskusteluun, kertoo omaa kieltään hallituksen toimintakyvystä – ja sitten seuraavana päivänä revitään kaikki muka sovittu auki.

Vasemmistoliiton Pekosen mukaan hänellekin jäi täysistuntoa edeltäneen Orpon ja Purran tiedotustilaisuuden jälkeen epäselväksi, mitä mahdolliset sanktiot mainittujen pelisääntöjen rikkomisesta ovat, kuka ne antaa ja millä mandaatilla.

– Sekavaa ja sekoilua on. Haluaisin myös nähdä, mitä perussuomalainen edustaja sanoo, jos häntä menee nuhtelemaan kokoomuksen, kristillisten tai RKP:n ryhmänjohtaja; veikkaan, ettei paljon kiinnosta. Nyt näyttää siltä, että perussuomalaiset pyyhkii pääministerillä lattiaa, hän tokaisee.

– Perussuomalaisten ryhmänjohtaja Jani Mäkelä taas ehti jo osoittaa käytöksellään, että rasismi ei puolueesta lähde – puolueen siunaamat leikkaukset ja heikennykset työntekijän asemaan kyllä halutaan haudata keskustelusta.

KYSE on siitäkin, miten kerta toisensa jälkeen toistuva rasismikeskustelu ja puheet sanktioista, joita ei tule, voivat vaikuttaa hallituksen ohella koko politiikan uskottavuuteen.

– Onhan viesti kansalaisille outo, että tätä vain jauhetaan, eikä mikään muutu, Antti Kurvinen sanoo.

Oras Tynkkysen mukaan ”jokin raja on selvästi nyt ylitetty”. Hänen mukaansa kansalaispalautetta tulee sellaisiltakin tahoilta, jotka hyväksyvät osan hallituksen päätöksistä eivätkä suhtaudu esimerkiksi vihreisiin järin suopeasti.

– Viesti on, että ihmiset ovat lopen kyllästyneitä tähän touhuun. Näkisin, että hallituksen sisäinen kuohuntakin on siinä pisteessä, että jatkosta tulee hyvin vaikeaa.

– On riski, että koko demokraattinen päätöksenteko alkaa näyttää naurettavalta ja politiikan uskottavuus kärsii. Samalla kyse on mitä vakavimmasta asiasta: mielestäni on pelottavaa, että tällä lähetetään aikuisilta päättäjätasolta asti toistuvaa viestiä lapsille ja nuorille siitä, miten rasismi ja vihapuhe onkin ihan ok ja normaalia, Aino-Kaisa Pekonen sanoo.

Juttuun lisätty Aino-Kaisa Pekosen kommentit klo 15.03.