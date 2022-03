Evergreenin jättimäinen konttialus ajoi karille ja jäi jumiin Yhdysvaltain itärannikolla – vuosi sitten saman yhtiön alus tukki Suezin kanavan

Yhdysvaltain itärannikolla on yritetty irrottaa karilta taiwanilaisen Evergreenin suurta konttialusta, joka jäi jumiin varhain maanantaina Suomen aikaa. Ever Forward ajoi karille Chesapeakenlahdella noin vuosi sen jälkeen, kun saman yhtiön valtava Ever Given jäi poikittain jumiin keskelle Suezin kanavaa.