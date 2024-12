Evp-upseerin joululahjalista: tällaisia varusteita olen nyt tarvinnut Ukrainassa käydessäni

Ukrainassa toimii moni asia hyvin, mutta silti sinne reissuun lähtiessä kannattaa ottaa mukaansa tiettyjä selviytymisvarusteita. Tässä oma listani hyviksi osoittautuneista tarvikkeista. Juhani Pihlajamaa

Ukrainassa käyville tulee osin yllätyksenä, miten monella paikkakunnalla elämä sujuu ja arki toimii sodasta huolimatta suhteellisen normaalisti. Ilmahälytyksiä ja sähkökatkoja on välillä paljon, mutta esimerkiksi netti pysyy valtaosin pystyssä, ravintolat ovat auki, kaupoissa ja kauppahalleissa riittää myytäväksi peruselintarvikkeita.

Kun Venäjä tekee ilma- ja ohjusiskujaan siviili-infraan, lämmitys pätkii ja majoituksissa saa varautua vähintäänkin koleuteen. Vaatteiden pitää olla sellaisia, että niillä tarkenee.

Survivalismi-liioitteluun ei ole tarvetta, mutta Suomesta Ukrainaan lähtevän on otettava mukaansa vähän erilaisia varusteita kuin tavalliselle Keski-Euroopan kaupunkilomalle.

KULINAARINEN valmistautuminen perillä odottavaan ruokakulttuuriin onnistuu monella paikkakunnalla. Ukrainalaista ruokaa voi löytää eri puolilta Suomea. Itse olen pitänyt Espoon Tapiolaan viime kesänä avatusta Megobaro-ravintolasta. Ukrainalais-georgialaisen pariskunnan pitämässä ruokapaikassa on tarjolla hyvin aidontuntuista ruokaa molempien kotimaista.

Vatsa täynnä onkin helpompaa paneutua seuraavaksi tarvittavaan etukäteisasiaan, eli sopivan vakuutusturvan hankkimiseen reissulle. Suomalaiset yritykset, jotka lähettävät työntekijöitään Ukrainaan, pystyvät hankkimaan heille matkojen ajaksi (erittäin kallista) lisäturvaa normaaleihin työntekijävakuutuksiinsa.

Ryhdyin jo touko-kesäkuussa hyvissä ajoin ennen lähtöäni kyselemään suomalaisilta vakuutusyhtiöiltä, miten he suhtautuvat matkailijalle Ukrainassa tapahtuviin sairastumisiin, liikenne- tai muihin turmiin.

Eräs vakuutusyhtiö tarjosi suoraan erikoispalvelua: ota yhteyttä henkilökohtaisesti, jos haluat vakuutuksen joka on voimassa kriisialueilla. Yhtiö vastasikin tarjouspyyntöön nopeasti, mutta viesti oli tyly: ainakaan Ukrainaan mitään turvaa ei tipu.

Vakuutusyhtiöt ymmärtävät luokituksissaan ”kriisialueiksi” lähinnä sellaiset paikat, joissa on luonnonmullistusten, hirmumyrskyjen tai trooppisten tautien mahdollisuus.

Sotatoimialueet menevät näidenkin ohi omaan kategoriaansa. Esimerkiksi suomalainen liikennevakuutus ja kasko eivät välttämättä auta yhtään, jos oma ajoneuvo tuhoutuu Venäjän pommituksissa.

Myös oma pitkäaikainen vakuutusyhtiöni if ilmoitti aluksi, ettei heidän vakuutusturvansa olisi voimassa maassa joka on sodassa. Sitten neuvottelujen jälkeen yhtiö tarkensi kantaansa: henkivakuutus sentään pätee Ukrainassa, ellen osallistu siellä sotatoimiin.

Käytännössä Ukrainassa matkustavan on pakko ottaa lisäksi joku paikallinen vakuutus, mutta en sen varaan paljoa laske.

MATKATAVAROIDEN kuljettaminenkin vaatii suunnittelua. Pyörillä varustetut matkalaukut on tehty lentokenttien laattalattioille, eivätkä ne perillä aina mahdu yksityisautojen tai taksien takaluukkuihin.

Olin ostanut laadukkaan ja kalliin Karrimor-rinkan vuonna 1984, kun jäin intin jälkeen puolustusvoimiin töihin. Nyttemmin se on ollut jo pitkään pojallani reserviläiskäytössä – joten kävin lainaamassa sen takaisin tätä matkaa varten.

Hämmästyttävää kyllä, rinkka on edelleen kuin kaupasta eilen haettu. Väri ei ole haalistunut, kaikki lukot, hihnat ja vetoketjut toimivat. Näkyvissä on jopa se valkoinen pieni lirputin sisäpuolella kaikissa eri osissa, jossa lukee kyseisen osan tarkastajan numerokoodi. Jos valmistuslaatu on edelleen samaa, voin lämpimästi suositella tätä merkkiä.

MUITA pientarvikkeita voi ottaa mukaan omien mieltymysten ja kantamiskyvyn perusteella: otsalamppuja, varavirtalähteitä, monitoimityökalu, makuupussi nyt ainakin. Näiden ei tarvitse olla ydinräjähdyksiä tai naparetkeilyä kestäviä, tavallinen kotimaassakin vaelluksille kelpaava laatu riittää.

Käsidesi ja ensiaputarpeet on hyvä olla nopeasti löydettävissä. Eikä ole lainkaan turha varautua myös huikopalalla. Energiatason ja verensokerin ylläpitämisessä pähkinät, energiapatukat, kuivaliha ja muut vastaavat ovat kullanarvoisia silloin kun paikalliset kaupat ja kioskit ovat kiinni matkailijan saapuessa.

ASIAKIRJOISTA pitää mainita vielä yksi olennainen dokumentti. Vaikka mahdollisuus menehtyä Ukrainassa on suomalaiselle aivan yhtä todennäköistä tai epätodennäköistä kuin muuallakin maailmalla, poikkeusolot ovat aina poikkeuksellisia.

Ainahan voi lastensairaalaan suunnattu Venäjän ohjus tai asutuskeskukseen putoava lentopommi harhautua omalle kohdalle. Liikennekin on riskitasoltaan eri luokkaa kuin Suomessa, ja pimennysten aikaan tapaturmavaarat kasvavat.

Siksi testamentti on tarpeen, hyvissä ajoin etukäteen. Oleellista on, että se on tehty juridisesti pätevästi ja todistettu asianmukaisesti oikeaksi.