Ex-ministeriltä nyrkki pöytään – ”Pidän käsittämättömänä”

Entinen ympäristöministeri, kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.) ei ymmärrä miksi ympäristöministeriö salaa hallituksen ilmastopolitiikkaan liittyviä asiakirjoja. Demokraatti Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeriö on ajautunut Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa oikeuskiistaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmän pöytäkirjojen julkisuudesta. Hallinto-oikeus katsoi syyskuussa asiakirjojen olevan julkisia, mutta ympäristöministeriö valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Mikkonen pitää ministeriön toimintaa asiassa käsittämättömänä.

– Ilmastopolitiikkaa käsittelevät paperit on saatava julki heti. Pidän käsittämättömänä sitä, että vielä hallinto-oikeuden päätöksen jälkeenkin näitä asioita salaillaan. Median ja kansalaisyhteiskunnan täytyy pystyä seuraamaan sitä, miten hallitus noudattaa ilmastolakia, Mikkonen vaatii tiedotteessaan.

Hän painottaa, että julkisuuslain mukaan asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, ja jokainen salauspäätös täytyy perustella äärimmäisen tarkoin.

– Olen toiminut itse ministerinä sekä ympäristöministeriössä että sisäministeriössä, ja ymmärrän hyvin, miksi tiettyjä esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja salataan. Sitä en kuitenkaan ymmärrä, miksi ministerityöryhmän muistiot ilmastopolitiikasta eivät olisi julkisia. Tässä on salailun makua.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN kansliapäällikkö Juhani Damski kommentoi torstaina STT:lle sähköpostitse, että ministeriö valitti hallinto-oikeuden päätöksestä periaatteellisista syistä. Ratkaisulla katsottiin olevan yleisempää merkitystä hallituksen ministeriryhmien toiminnan kannalta.

- Kyse ei siis ole ilmastotoimien salaamisesta vaan ennemminkin tarpeesta saattaa julkisuusperiaatteen yhdenmukaista soveltamista koskeva asia korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi, Damski kirjoitti STT:lle.

Hallituksen vuoden 2025 ilmastokertomuksessa kuvataan ilmastopolitiikan kokonaisuutta riittämättömäksi ilmastolain tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Lupaillut energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma ovat olleet Mikkosen mukaan puolestaan jumissa hallituksen pöydällä jo kuukausia.

– Aika loppuu. Hallituksen kautta on enää alle puolet jäljellä, eikä ilmastopolitiikassa ole päästy edes alkuun. Jos suunnitelmia ei saada valmiiksi eikä pöytäkirjoja julkisteta, herää kysymys, onko hallitus tekemässä mitään ilmastokriisin pysäyttämiseksi, Mikkonen toteaa.