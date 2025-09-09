Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.9.2025 13:21 ・ Päivitetty: 9.9.2025 13:23

Ex-sisäministeri kommentoi poliittista ohjausta: ”Supon nykyinen johtaja on ministerin entinen valtiosihteeri”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Suojelupoliisin (Supo) päätoimipiste Helsingissä 23. toukokuuta.

Vihreiden europarlamentaarikko, entinen sisäministeri Maria Ohisalo arvostelee Suojelupoliisin (Supo) päätöstä muokata ja poistaa äärioikeistolaiseen väestönvaihtoteoriaan liittyvää tietoa nettisivuillaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Supo editoi väestönvaihtoteoriaan liittyvää kirjoitustaan sen jälkeen, kun perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarja oli viitannut väestönvaihtoon puheissaan Ylen A-studiossa. STT:lle Supo ja sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kiistivät, että muutosten taustalla olisi ministeriön poliittinen ohjaus. Ohisalo ei selityksiä sellaisenaan niele.

– Oli odotettavaa, että sisäministeri Rantanen kiistää poliittisen ohjauksen, mutta on muistettava, että Supon nykyinen johtaja on ministerin entinen valtiosihteeri, Ohisalo toteaa tiedotteessaan.

OHISALON mukaan tiedon piilottaminen normalisoi ja mahdollistaa entistä helpommin erilaisten ääri-ideologioiden ja rasismin levittämisen, kun saatavilla olevia lähteitä ei ole.

– On vakavaa, että nykyinen poliittinen tilanne ohjaa viranomaisia itsesensuuriin. Se nakertaa luottamusta tärkeään turvallisuusviranomaiseen. Se, että aletaan rajoittaa helposti kaikkien saatavilla olevaa julkista tietoa, vieläpä turvallisuusviranomaisen sivuilta, on malliesimerkki siitä, millaista Suomea perussuomalaiset haluavat rakentaa: sulkeutunutta, umpirasistista ja vastakkainasettelevaa.

– Nämä samat tahot pauhaavat sananvapauden puolesta, mutta aivan kuten USA:ssa, ajavat itse eniten kehitystä, jossa sananvapautta rajoitetaan.

Ohisalon mukaan väestönvaihtoteoriaan liittyvien kirjausten muokkaaminen on osa huolestuttavaa, vaarallista ja turvallisuusviranomaisen luotettavuutta nakertavaa kehitystä.

