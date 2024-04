Ex-työministeri huolissaan osatyökykyisistä – ”Tämä ei ole inhimillisyyden tie”

Entinen työministeri, kansanedustaja Tuula Haatainen (sd.) moittii hallitusta, joka hänen mukaansa tarjoaa osatyökykyisille pelkää keppiä leikkaamalla rajusti sosiaaliturvaa. Lisäksi hallitus aikoo lakkauttaa Työkanava oy:n toiminnan. Demokraatti Demokraatti

– Hallituksen linja on selkeä ja samalla julma. Kaikkien tulisi kyetä täyspäiväiseen työhön, oli tausta sitten mitä tahansa. Joustomahdollisuuksia höylätään sieltä ja täältä sekä samalla leikataan monille elintärkeistä tuista. Tämä ei ole inhimillisyyden tie, Haatainen sanoo tiedotteessa.

Haatainen muistuttaa, että Marinin hallituksen keskeinen tavoite oli saada osatyökykyisiä, vammaisia ja muita vaikeasti työllistyviä työmarkkinoille. Ajatuksena Haataisen mukaan oli, että jokaisella on oltava mahdollisuus työhön, kykyjensä mukaan.

Vuonna 2022 perustetun Työkanava oy:n tarkoituksena on ollut työllistää kaikkein vaikeimmin työllistyviä työttömiä sekä töihin haluavia osatyökykyisiä. Haataisen mukaan yrityksen tarkoituksena on ollut tukea näiden ihmisten osaamista sekä kohentaa työmarkkinavalmiutta. Tarkoituksena oli, että henkilöt siirtyisivät työkanavasta eteenpäin avoimille työmarkkinoille.

– Työkanava oy:n alasajo on taas yksi tapa viedä Suomi kauemmas aidosta pohjoismaisesta mallista. Saimme idean yrityksen perustamiseen nimenomaan naapuristamme Ruotsista, Haatainen kertoo.

Haataisen mukaan Työkanavan tavoitteena on ollut, että työsuhteessa olisi yrityksen toiminnan vakiinnuttua noin 1000 henkilöä. Vuonna 2019 on arvioitu, että yhden työttömän vuosikustannus on yhteiskunnalle 15 000 euroa.

– Tällä logiikalla tuhannen henkilön työllistäminen toisi Suomelle vuosittain 15 miljoonaa euroa säästöä. Puhumattakaan siitä, kuinka valtava muutos tällä olisi yksilön elämään ja hyvinvointiin.

Työkanava oy:n alasajosta uutisoi Helsingin Sanomat sunnuntaina.