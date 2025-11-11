Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.11.2025 10:58 ・ Päivitetty: 11.11.2025 10:58

Ex-ympäristöministeri: Suomi on yhä kaivosteollisuuden villi länsi ja hallitus täysin lobbareiden vietävissä

iStock
Mikkosen mukaan kaivosten sääntely ja valvonta eivät ole Suomessa kunnossa. Kuvituskuvassa kivilouhos.

Vihreiden kansanedustaja ja entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen katsoo hallituksen olevan täysin lobbareiden vietävissä kaivosveron noston suhteen.

Demokraatti

Demokraatti

Mikkosen mukaan kaivosveron nostaminen toisi lisää verotuloja ja varmistaisi, ettei Suomen mineraaleja luovuteta pilkkahintaan. Mikkosen mielestä kaivosteollisuuden lobbaama kaivosmineraaliveron muuttaminen yhtiöiden maksukyvyn huomioivaksi hybridimalliksi on absurdi esitys.

– Kaivosverossa on kyse korvauksen saamisesta maaperästämme vietävissä mineraaleista, jotka voidaan kaivaa vain kerran. Verotuksen myötä saadaan myös korvausta kaivostoiminnan aiheuttamassa ympäristöhaitasta. Nämä seikat eivät mitenkään liity yritysten maksukykyyn, Mikkonen sanoo tiedotteessa.

Mikkosen mukaan Suomeen tullaan kallioperämme mineraalivarantojen lisäksi siksi, että kaivosvero on verokkimaita matalampi. Kaivosten sääntely ja valvonta eivät Mikkosen mukaan ole myöskään kunnossa.

– Suomi on yhä kaivosteollisuuden villi länsi, hän sanoo.

Jos yritystoiminta kaatuu Suomessa verotuksen nostoon, on Mikkosen mielestä syytä kysyä, onko kaivoshanke muutenkaan taloudellisesti kannattava tai yhtiö kykenevä huolehtimaan esimerkiksi ympäristövelvotteista.

Mikkonen moittii Orpon hallitusta lobbareiden vietävissä olemisesta ja siitä, että se ”on valmis leikkaamaan julkiset palvelut henkihieveriin, mutta muutama yrityksiin kohdistuva vero on sille mahdoton tehtävä”.

– Hallitus perui makeisten arvonlisäveron noston, kun Fazer lobbasi voimakkaasti ja uhkasi perua investointinsa. Seuraavaksi Googlen lobbaus sai hallituksen luomaan datakeskuksille uuden yritystuen, joka kompensoi niiden sähköveron korotuksen. Nyt sama kaava toistuu jälleen – kaivosyhtiöiden lobbarit saavat hallituksen pakittamaan kaivosveron nostossa, Mikkonen kritisoi.

