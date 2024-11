FBI: myös muun muassa latinot ovat saaneet loukkaavia viestejä

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI kertoo, että loukkaavia viestejä on presidentinvaalien jälkeen lähetetty myös latinoille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viesteissä on FBI:n mukaan kerrottu, että vastaanottaja on valittu karkotettavaksi tai ilmoittautumaan uudelleenkoulutusleirille. Viestejä on tullut tekstiviestitse ja sähköpostilla.

FBI ei kertonut tarkemmin viestien sisällöstä tai siitä, mistä niiden epäillään olevan lähtöisin.

FBI:n mukaan viestit eivät ole johtaneet väkivaltaan. Se sanoo kuitenkin arvioivansa kaikki raportoidut tapaukset ja tekevänsä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa.

Noin viikko sitten FBI kertoi olevansa tietoinen loukkaavista ja rasistisista tekstiviesteistä, joita oli vaalien jälkeen lähetetty mustille ihmisille.

Uutiskanava CNN:n mukaan mustille ihmisille useissa osavaltioissa oli lähetetty rasistisia tekstiviestejä tuntemattomista numeroista. Viesteissä vastaanottajia oli puhuteltu nimeltä.

Useissa viesteissä oli sanottu, että viestin saaja on valittu poimimaan puuvillaa lähimmälle plantaasille. Joidenkin viestien allekirjoittajana oli lukenut Yhdysvaltain vastavalitun presidentin “Donald Trumpin kannattaja”.