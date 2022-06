Filatov Euroopan neuvostossa: ”On kestämätöntä, että yksilöt eivät voi hallita omaa dataansa”

– Netti muistaa sen, minkä itse olemme jo unohtaneet, algoritmit yhdistävät asioita ja piirtävät meistä tarkkoja profiileja ja tarjoavat mainoksia, materiaalia sekä palveluita profiilimme mukaisesti, SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov sanoi tänään puhuessaan Euroopan neuvoston täysistunnossa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Filatov näkee, että datatalouden säätelemättömyys voi pahimmillaan rapauttaa demokratiaa.

– Datatalouden ja demokratian näkökulmasta on kestämätöntä, että yksilöt eivät voi hallita omaa dataansa.

Filatov vaati, että yksilöiden kontrollia ja toimijuutta omista tiedoistaan on lisättävä.

Neuvoston käsittelyssä oli verkkoviestintään liittynyt raportti.

Filatovin mukaan tarvitaan moniarvoista, vapaata nettiä, mutta toisen vapaus ei saa loukata toisen oikeuksia.

– Digitalisaatio ja datatalous mahdollistavat hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden voimakkaan kasvun. Se tuo yrityksille kilpailukykyä. Samaan aikaan on tunnistettava, että dataan pohjautuva talous on epäreilu, koska valta on keskittynyt harvojen datajättien ympärille. Keskittymät vääristävät kilpailua ja datatalouden pelisääntöjen puuttuminen voi vahingoittaa ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskuntia.