Filatov on tyytyväinen ikääntyneiden muutosturvapaketista – ”Tämä on tervetullutta apua”

Hän huomauttaa, että työllisyys on kehittynyt positiivisesti, vaikka taustalla on koronan negatiiviset vaikutukset moniin yrityksiin. Erityisen iloinen voi Filatovin mielestä olla nuorempien ikäluokkien parantuneesta työllisyystilanteesta.

– Ikävä kyllä tilanne ei ole yhtä suotuisa ikääntyneiden työntekijöiden kohdalla. Rakennemuutos aiheuttaa työpaikkamenetyksiä ja vaikka uusia työpaikkoja syntyy, ikääntyneemmän työntekijän on yhä vaikea työllistyä. Siksi on tärkeää, että hallitus panostaa kehysriihen päätöksissä yli 55-vuotiaiden työllistymiseen.

Ensi vuonna otetaan käyttöön ikääntyneiden muutosturvakoulutus ja 55 vuotta täyttäneiden työhön paluun tuki. Muutosturvapaketin tarkoituksena on edistää työttömäksi joutuneiden ammatillisia valmiuksia tai valmiuksia toimia yrittäjänä, ja edistää irtisanotun nopeaa uudelleen työllistymistä.

– Tämä on tervetullutta apua, koska moni on tehnyt pitkän uran saman työnantajan palveluksessa ja työnhaun tavat ovat ajan kuluessa muuttuneet. Myös ammatillisen koulutuksen vahvistaminen on tarpeen, koska osaamistarpeet muuttuvat.