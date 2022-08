Filatov: ”Parasta olisi, jos veronkevennys voitaisiin sitoa palkkamalttiin”

Syksyn budjettiriihessä päätetään siitä, miten ihmisiä tullaan vastaan hintojen noustessa, tiivistää SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov tuoreessa blogikirjoituksessaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Ekonomistit varoittelevat kompensaatiosta, koska sen ennustetaan kiihdyttävän hintojen nousua. Heillä on varaa arvioida pelkästään makrotaloutta, mutta politiikassa on tasapainoteltava monen eri suuntaan vetävän tavoitteen kanssa yhtäaikaa. Siksi on nähtävä keskiarvojen takaa yksilöiden tarpeet, hän kirjoittaa.

– Elämä ei ole pelkkää kansantaloutta, ihmisillä on oltava varaa ruokaan, lämpöön ja liikkumiseen.

Filatovin mukaan budjettiriihen ratkaisujen pitää täyttää kolme ehtoa.

Ensinnä tarvitaan täsmätoimia, jotka auttavat heitä, joiden on vaikein selviytyä ruuan hinnan noususta ja energian kallistumisesta.

– Toiseksi kompensaatioiden pitää mennä varmasti perille ihmisten lompakkoon asti eikä jäädä väliportaisiin. Kolmanneksi toimet eivät saa olla kohtuuttoman kalliita eivätkä ne saa heikentää työllisyyttä.

Filatovin mukaan varhaiskasvatusmaksun alentaminen tuo pelivaraa pienten lasten perheiden ruokalaskuun ja harrastuksiin.

– Mielelläni näkisin vauvaperheiden köyhyyttä ehkäisevän tuen. Lapsiperheen köyhyydellä on elämän mittaiset vaikutukset. Haavoittavinta on vauvaperheiden köyhyys. Vauva-aikainen perheen köyhyys näkyy lasten elämässä muita yleisempinä mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmina. Siksi lapsilisän korottaminen edes vauvaperheille olisi hyvä valinta.

Filatov näkee myös, että työmatkaan liittyvää kompensaatiota tulisi parantaa.

Pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotuksen keventäminen helpottaisi Filatovin mukaan myös monen arkea.

– Parasta olisi, jos veronkevennys voitaisiin sitoa palkkamalttiin, jotta hintojen nousun kierre ei pahentuisi.