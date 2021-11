Finanssiala pettyi: ”Kiristyvä pankkisääntely on uhka talouden elpymiselle”

Rahoitusalan etujärjestö Finanssiala ilmaisee pettymyksensä EU:ssa valmisteltavan pankkisäätelykokonaisuuden sisältöön. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Etujärjestö katsoo, että EU-komission esityksen mukainen pankkisääntely ei ota riittävästi huomioon EU-maiden erityispiirteitä ja asettaisi eurooppalaiset pankit epäreiluun kilpailuasemaan Yhdysvaltain pankkien kanssa.

EU:n toimilla on määrä vahvistaa pankkijärjestelmän vakavaraisuutta mahdollisissa tulevissa kriiseissä ja laskusuhdanteissa. Tavoitteena on varmistua siitä, että sisäisiä riskinarviointimalleja käyttävät pankit eivät aliarvioi riskejään ja että niillä on riittävästi pääomaa riskien kattamiseen.

Komissio arvioi esityksensä julkistuksen yhteydessä vajaat kaksi viikkoa sitten, että uudet säännöt kasvattaisivat pankkien pääomavaatimuksia keskimäärin alle yhdeksän prosenttia siirtymäajan loppuun vuoteen 2030 mennessä. Sääntelyn astuessa voimaan vuonna 2025 vaikutus olisi alle kolme prosenttia.

Finanssiala viittaa Finanssivalvonnan viimevuotiseen arvioon, jonka mukaan uudistus kasvattaisi suomalaispankkien pääomavaatimuksia keskimäärin 15-20 prosenttia.

Finanssialan hallituksen puheenjohtaja, OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio arvioi, että pääomavaatimukset voivat heijastua kotitalouksien lainansaantiin.

- Kiristyvä pankkisääntely on uhka talouden elpymiselle. Esitys voi vaikuttaa kielteisesti yritysluototukseen ja vihreiden investointien rahoittamiseen. Uudistuksella voisi olla vaikutuksia myös luotonantoon kotitalouksille, Ritakallio sanoo tiedotteessa.

”Toivottavasti komission esitykseen tulee lievennyksiä.”

Ritakallion mukaan suomalaisten pankkien vakavaraisuus kestäisi viimeaikaisten stressitestien perusteella toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen. Hän toivoo, että komission esitykseen tulee lievennyksiä.

- Testit vahvistivat, ettei vakavaraisuusvaatimusten kiristämiselle ole tarvetta. Samaa osoittavat koronakriisin aikaiset kokemukset.

Ritakallio arvioi komission esityksen mukaisen sääntelymallin heikentävän eurooppalaisten pankkien kilpailukykyä. Komission esitykseen sisältyy mahdollisuus säätää EU:n toimia, jos esimerkiksi Yhdysvallat päätyy soveltamaan kansainvälistä pankkisääntelyä hyvin eri tavalla.

Komission esitystä käsitellään vielä EU:n jäsenvaltioissa ja EU:n parlamentissa.