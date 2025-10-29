Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.10.2025 08:21 ・ Päivitetty: 29.10.2025 08:21

Fingrid: Uusi sähkönsiirtolinja Ruotsiin valmistui etuajassa

Fingrid

Suomen ja Pohjois-Ruotsin välinen uusi sähkönsiirtoyhteys Aurora Line otetaan käyttöön ennakoitua nopeammin, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhteys otetaan käyttöön jo 13. marraskuuta eli noin kahden viikon päästä. Aiemmin arvioitiin, että yhteys voisi olla valmiina vasta vuodenvaihteessa.

Torniojoen ylittävä Aurora Line kasvattaa sähkönsiirtokapasiteettia Suomen ja Ruotsin välillä. Fingridin mukaan yhteys hyödyttää markkinoita ja ehtii parantaa sähkön riittävyyttä jo tänä vuonna.

-  Aurora Line kasvattaa sähkönsiirtokapasiteetin enintään 1  900 megawattiin tuonti- ja vientisuuntiin. Käytettävissä oleva kapasiteetti vaihtelee sähköjärjestelmän hetkellisen tilan mukaan, sanoo Fingridin voimajärjestelmän käytöstä vastaava johtaja Tuomas Rauhala tiedotteessa.

ODOTETTUA nopeamman valmistumisen taustalla on Fingridin ja Ruotsin kantaverkkoyhtiön Svenska kraftnätin löytämä tekninen järjestely, jonka ansiosta Aurora Line voidaan ottaa käyttöön jo ennen Ruotsin puolelle rakennettavan sarjakondensaattorin valmistumista.

Sarjakondensaattori on voimajohdon osana toimiva sähkötekninen laite, joka parantaa voimajohdon siirtokykyä erityisesti pitkillä siirtoyhteyksillä ja mahdollistaa suurten sähkönsiirtojen tekemisen pienemmillä häviöillä.

Sarjakondensaattori valmistuu suunnitellusti joulukuun aikana, Fringrid kertoo.

Fingridin mukaan Aurora Line on vuosikymmenen merkittävin investointi Suomen kantaverkkoon.

