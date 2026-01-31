Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kirjallisuus

31.1.2026 14:06 ・ Päivitetty: 31.1.2026 14:06

Finlandia-ehdokas Yönistujat palkittiin uudella Karelia-kirjallisuuspalkinnolla

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Ensimmäistä kertaa jaettavan Karelia-kirjallisuuspalkinnon voittajaksi valittiin Riko Saatsi teoksellaan Yönistujat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

20 000 euron tunnustuksen myönsi lauantaina Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö. Voittajan valitsi kuuden finalistiteoksen joukosta Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen.

Palkinto on tarkoitus jakaa vuosittain teokselle, jonka on tehnyt Pohjois-Karjalasta lähtöisin oleva tai Pohjois-Karjalassa asuva kirjailija tai jonka teema liittyy olennaisesti karjalaiseen identiteettiin. Neljä pohjoiskarjalaista yritystä on sitoutunut rahoittamaan palkintoa vähintään kymmenen vuoden ajan.

Saatsi on Lieksasta kotoisin oleva kirjailija ja teatteriohjaaja. Suistamolaisesta evakkoperheestä kertova Yönistujat oli ehdolla viime vuonna kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi. Teos nousi Suomen Kirjasäätiön äänestyksessä lukijoiden suosikiksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
31.1.2026
Hoitaja sai raskausvapaallaan tietää, ettei työ jatku – STTK: ”Klassisin tapa syrjiä”
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
30.1.2026
Tutkija: Tanskan demarit ”etujoukko” – linja tiukentunut Ruotsissa ja Suomessakin
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
31.1.2026
Docpoint täyttää 25 vuotta – tutkivat toimittajat paljastavat Putinin hirmuhallinnon ja äärioikeiston syvälle kurottavia lonkeroita
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU