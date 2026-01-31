Kirjallisuus
Finlandia-ehdokas Yönistujat palkittiin uudella Karelia-kirjallisuuspalkinnolla
Ensimmäistä kertaa jaettavan Karelia-kirjallisuuspalkinnon voittajaksi valittiin Riko Saatsi teoksellaan Yönistujat.
20 000 euron tunnustuksen myönsi lauantaina Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö. Voittajan valitsi kuuden finalistiteoksen joukosta Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen.
Palkinto on tarkoitus jakaa vuosittain teokselle, jonka on tehnyt Pohjois-Karjalasta lähtöisin oleva tai Pohjois-Karjalassa asuva kirjailija tai jonka teema liittyy olennaisesti karjalaiseen identiteettiin. Neljä pohjoiskarjalaista yritystä on sitoutunut rahoittamaan palkintoa vähintään kymmenen vuoden ajan.
Saatsi on Lieksasta kotoisin oleva kirjailija ja teatteriohjaaja. Suistamolaisesta evakkoperheestä kertova Yönistujat oli ehdolla viime vuonna kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi. Teos nousi Suomen Kirjasäätiön äänestyksessä lukijoiden suosikiksi.
