30.1.2026 16:30 ・ Päivitetty: 30.1.2026 16:24
Tutkija: Tanskan demarit ”etujoukko” – linja tiukentunut Ruotsissa ja Suomessakin
Euroopassa myös demaripuolueet ovat joutuneet reagoimaan oikeistopopulismin nousuun ja sen nostamiin poliittisiin avauksiin.
Kun tanskalaisdemari Mette Fredriksen nousi vuonna 2019 maansa pääministeriksi, hän ilmoitti maan tavoittelevan nollaa turvapaikanhakijaa. Oppositiossa ollessaan puolue oli saanut lisää kannatusta nostamalla maahanmuuttovastaisia teemoja esiin.
Tanskan sosialidemokraattien kiristynyt maahanmuuttopolitiikka on usein esitetty kansallisena erikoisuutena, joka heijastaa pienen maan omia poliittisia jännitteitä.
– Tanska ei ole poikkeus, vaan pikemminkin etujoukko. Jos kysytään, ovatko muutkin demarit pakotettuja seuraamaan Tanskan mallia, niin ne tekevät sitä jo, sanoo poliittisen historian dosentti Mikko Majander Demokraatin haastattelussa.
Monissa Euroopan maissa demarit ovat ajautuneet samaan tilanteeseen: jos puolue näyttäytyy maahanmuutossa lepsuna, se menettää asemiansa oikeistopopulismin puristuksessa. Vaalikannatuksen tavoittelu asettaa väistämättä paineita.
Tanskan tapauksessa sosialidemokraatit onnistuivat ottamaan maahanmuuttokriittisyyden osaksi omaa politiikkaansa ja samalla kaventamaan populistisen kansanpuolueen tilaa. Tavallisten rivikansalaisten asennemaailmaa palautettiin puolueen sisään.
Samanlainen kehitys näkyy Majanderin mukaan jo Ruotsissa ja Suomessakin, vaikkei yhtä avoimena. Asenneilmasto on kiristynyt, ja demarit ovat vähitellen siirtäneet linjaansa tiukempaan suuntaan.
Saksassa tilanne on vielä selvempi, kun Vaihtoehto Saksalle -puolueen kannatus nousee yli 20 prosentin.
– Kansallispopulisteja mobilisoivat tekijät on otettava tosissaan. Silmien ummistaminen ongelmilta ei ole kovin hyvä voittava kortti puolueelle, joka pyrkii suureen kannatukseen, Majander sanoo.
Tämä kehitys kertoo Majanderin mukaan laajemmasta muutoksesta eurooppalaisessa politiikassa.
Sosialidemokratiaa yhdistää kamppailu kasvavaa eriarvoistumista vastaan, mutta se joutuu reagoimaan kulloisiin uhkiin ja vaalituloksiin. Oikeistopopulismi pääsee näin määrittämään poliittisen pelin reunaehtoja, ja puolueet mukautuvat niihin yksi kerrallaan.
