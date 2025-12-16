Politiikka
16.12.2025 13:36 ・ Päivitetty: 16.12.2025 13:52
Finnair: Kansanedustajien toiminnalla kielteinen vaikutus Japanin markkinaan
Lentoyhtiö Finnair kertoo saaneensa japaninkieliselle X-tililleen lukuisia kommentteja, joihin on liitetty perussuomalaisten kansanedustajien silmienvenytyskuvia.
Finnairin viestintäpäällikkö Päivyt Tallqvist kertoo STT:lle, että kuvat on koettu rasistisiksi. Kommenttien yhteinen viesti on, että älkää matkustako Suomeen tai Finnairilla.
Tallqvistin mukaan on ymmärrettävää, että kuvat koetaan rasistisiksi.
- On selvää, että tällainen kommentointi ei vaikuta positiivisesti Suomen maakuvaan meille erittäin tärkeällä Japanin markkinalla, hän sanoo.
FINNAIR on lentänyt Japaniin yli 40 vuotta. Tallqvist sanoo, että esimerkiksi ensi kesänä Finnair on suurin lentoyhtiö Japanin ja Euroopan välillä. Yhtiön oma linja rasismiin on selkeä.
- Meillä syrjintä ei millään tavalla ole hyväksyttävää.
STT pyysi asiaan kommentteja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolta (ps.). Hänen kabinetistaan kerrottiin, ettei ministeri kommentoi asiaa.
Finnairin saamista kommenteista kertoi ensimmäisenä Yle.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.