Kotimaa
15.1.2026 10:38 ・ Päivitetty: 15.1.2026 10:38
Finnair keskeyttää lentämisen Irakin ilmatilassa – Lentoajat pitenevät
Lentoyhtiö Finnair on keskeyttänyt lentonsa Irakin ilmatilan läpi Lähi-idän tilanteen vuoksi, Finnairin viestinnästä kerrotaan STT:lle.
Päätöksellä on vaikutuksia Finnairin Dohan ja Dubain lentoaikoihin.
- Säätilasta riippuen lennot pidentyvät noin puolesta tunnista puoleentoista tuntiin, kertoo Pauliina Palttala Finnairin viestinnästä.
Finnair on Palttalan mukaan tehnyt päätöksen eilen. Iranin ilmatilaa yhtiö ei ole käyttänyt lentoihinsa enää pidempään aikaan.
Iranin nykyinen hallinto on kriisissä, ja maassa on ollut laajoja mielenosoituksia joulukuusta lähtien. Levottomuuksien on pelätty voivan levitä myös laajemmalle Lähi-itään.
Lähi-idän alueella eivät Iranin ja Irakin lisäksi ole tällä hetkellä käytössä myöskään Syyrian tai Israelin ilmatilat.
MUISTA lentoyhtiöistä ainakin Lufthansa on aiemmin ilmoittanut, että sen lennot tulevat välttämään Iranin ja Irakin ilmatiloja toistaiseksi. Myös Air India kertoi, että se reitittää lentonsa uudelleen Iranin tilanteen takia.
Iranin ilmatila suljettiin melkein kaikilta lennoilta Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. Yhdysvaltain ilmailuhallinnon mukaan Iranin ilmatila suljettiin kaikilta paitsi kansainvälisiltä saapuvilta tai lähteviltä siviililennoilta.
Iranin hallinto on pyrkinyt tukahduttamaan mielenosoituksia väkivalloin. Useat maat ovat hallinnon toimien vuoksi varoittaneet kansalaisiaan olemaan matkustamatta Iraniin tai kehottaneet lähtemään maasta välittömästi.
YK:n turvallisuusneuvoston on määrä tavata tänään torstaina keskustellakseen Iranin tilanteesta.
