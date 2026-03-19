19.3.2026 10:02 ・ Päivitetty: 19.3.2026 10:02

Finnair keskeyttää myös Dohan-lennot

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Lentoyhtiö Finnairin logoja lähtöselvitysalueella Helsinki-Vantaan lentokentällä Vantaalla 11. helmikuuta 2026.

Lentoyhtiö Finnair kertoi torstaina keskeyttävänsä lentoliikenteensä Qatarin Dohaan 2. heinäkuuta saakka. Syynä on Lähi-idän heikentynyt turvallisuustilanne.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiö kertoi olevansa suoraan yhteydessä asiakkaisiinsa, joita peruutukset koskevat.

Finnair perui jo aiemmin lentonsa Dohan lisäksi Arabiemiraattien Dubaihin maaliskuun lopulle saakka. Finnair ei toistaiseksi myöskään lennä Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta.

Suomen Dohan-suurlähetystö kertoi keskiviikkona, että pääosa Qatarissa ja Kuwaitissa olleista suomalaisista matkailijoista on päässyt kotiin.

Suurlähetystö avusti noin 70:tä suomalaista siirtymään Dohasta bussikuljetuksella Saudi-Arabian Riadiin, josta nämä jatkoivat kaupallisilla lennoilla Suomeen.

Lähetystön mukaan Qatar Airwaysin lennoilla Dohasta on kotiutunut jo reilut 120 suomalaista matkustajaa.

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
18.3.2026
Keskustan hiipuminen ei ole hyvä uutinen SDP:lle
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.3.2026
Hallitus taipui viilaamaan pätkätyöesitystä – Marttinen: ”Selkeyttää lainsäädännön kokonaiskuvaa”
Lue lisää

Pekka Tuuri

Mielipiteet
17.3.2026
Tätä väitettä perussuomalaiset levittävät SDP:stä ja maahanmuutosta – olennainen fakta unohtuu usein keskustelusta
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
18.3.2026
Arvio: Kuoleman lintu varastaa show’n surukuvauksessa, joka kallistuu lapselliseksi kauhurevittelyksi
Lue lisää

