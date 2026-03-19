19.3.2026 10:02 ・ Päivitetty: 19.3.2026 10:02
Finnair keskeyttää myös Dohan-lennot
Lentoyhtiö Finnair kertoi torstaina keskeyttävänsä lentoliikenteensä Qatarin Dohaan 2. heinäkuuta saakka. Syynä on Lähi-idän heikentynyt turvallisuustilanne.
Yhtiö kertoi olevansa suoraan yhteydessä asiakkaisiinsa, joita peruutukset koskevat.
Finnair perui jo aiemmin lentonsa Dohan lisäksi Arabiemiraattien Dubaihin maaliskuun lopulle saakka. Finnair ei toistaiseksi myöskään lennä Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta.
Suomen Dohan-suurlähetystö kertoi keskiviikkona, että pääosa Qatarissa ja Kuwaitissa olleista suomalaisista matkailijoista on päässyt kotiin.
Suurlähetystö avusti noin 70:tä suomalaista siirtymään Dohasta bussikuljetuksella Saudi-Arabian Riadiin, josta nämä jatkoivat kaupallisilla lennoilla Suomeen.
Lähetystön mukaan Qatar Airwaysin lennoilla Dohasta on kotiutunut jo reilut 120 suomalaista matkustajaa.
