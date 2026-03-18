Hallitus taipui viilaamaan pätkätyöesitystä – Marttinen: ”Selkeyttää lainsäädännön kokonaiskuvaa”

Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan ministeriö täsmentää sittenkin määräaikaisten työsopimusten helpottamiseen tähtäävää hallituksen esitystä. Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyssä. Susanna Luikku Demokraatti

– Suhtaudumme hyvin vakavasti näihin esille nousseisiin huoliin ja haluamme myös vastata niihin, Marttinen sanoi keskiviikkona eduskunnassa.

Muun muassa palkansaajajärjestöt ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat todenneet esityksen heikentävän toteutuessaan työelämän tasa-arvoa. Perusteettomien määräaikaisten sopimusten on katsottu huonontavan erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla.

Marttisen mukaan keskeisin hallituksen kaavailema muutos liittyy mahdollisuuteen ketjuttaa työsopimuksia. Hallituksen esitys sallii nykymuodossaan enintään vuoden mittaisen perusteettoman määräaikaisen työsopimuksen pilkkomisen useampaan osaan.

– Nähdäkseni tätä on nyt perusteltua muuttaa siten, että tämä mahdollisuus poistetaan ehdotuksesta.

JATKOSSA perusteettomia määräaikaisia sopimuksia voisi ilman perustetta tehdä vain yhden. Sopimus voisi olla edelleen enintään vuoden mittainen.

Jos ja kun hallituksen esitys eduskunnassa hyväksytään, laki tuntee jatkossa kaksi erilaista määräaikaista työsopimusta. Perusteettomaan määräaikaiseen sopimukseen tulee Marttisen mukaan kireämpi ketjuttamisen sääntely.

PÄTKÄLAIKSIKIN kutsuttua esitystä määräaikaisuuksien helpottamista on kritisoitu laajasti, ja sitä ovat vastustaneet muun muassa kaikkien puolueiden naisjärjestöt.

Ensimmäisenä niistä Marttiseen vetosi kokoomuksen naisjärjestö, jotta esitystä tarkasteltaisiin uudelleen työelämän tasa-arvon ja raskaussyrjinnän ongelmien vuoksi.

Tuolloin työministeri vastasi Yleisradion haastattelussa, että ”ei tässä oteta mitään jatkotarkastelua. Esitys on käynyt läpi aivan normaalin lainsäädäntöprosessin ja tehtäväni on viedä se maaliin”.

Hän kommentoi eduskunnassa medialle aiemmin myös, että kokoomuksen naisjärjestön kritiikki ”ei herätä sen kummempia tuntemuksia”.

Onko siis niin, että perustuslakivaliokunnan kantaa on syytä kuunnella, mutta edes oman puolueen naisten ei?

– Olen todennut, että suhtaudun kaikkiin huoliin ja kysymyksiin hyvin vakavasti, ja uskoakseni nämä muutokset vastaavat niihin. Totta kai työelämän tasa-arvosta on pidettävä huoli riippumatta sukupuolesta, iästä ja muista taustatekijöistä, Marttinen vastasi Demokraatille.

Hän ei muistanut kommentoineensa Ylelle eikä muille medioille kokoomuksen naisjärjestön ehdotusta.

Juttua muokattu klo 15.56: lisätty toinen maininta ja linkki Marttisen aiemmista kommenteista.