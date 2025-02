Finnair kiristää neuvotteluruuvia: lentäjille muutosneuvotteluita ja potku-uhka

Finnair kertoo alkavansa valmistella joidenkin Aasian-liikenteensä lentäjien irtisanomisia ja lomautuksia. Alan työtaistelutoimet vaarantavat yhtiön mukaan sen ulkomaisia yhteistyösopimuksia. Demokraatti Demokraatti

Finnairin tiedotteen mukaan noin 90:ä lentäjää koskevat muutosneuvottelut alkavat 12. helmikuuta.

Finnairin kaukoliikenteessä on kysyntäpulmia, koska Venäjän ilmatila on kiinni ja Aasian-liikenne takkuaa. Siksi yhtiö on vuokrannut koneitaan yhteistyökumppaneilleen Bangkok-Singapore-Sydney -reiteille. Finnairin mukaan näihin yhteyksiin Suomesta kohdistetut työtaistelutoimet vaarantavat yhteistyösopimusten toteutumisen.

SUOMEN liikennelentäjäliitto ja palvelualojen työnantajaliitto Palta ovat käyneet kohta jo puolen vuoden ajan tuloksetta neuvotteluja lentäjien uudesta työehtosopimuksesta.

Finnair haluaa nyt muutosneuvotteluissa rukata lentäjien työsopimuksia ja kirjata niihin haluamiaan varallaolokäytäntöjä, koska näistä ei ole TES-neuvotteluissa saatu sovittua yhteisesti.

Finnairilla työskentelee yhteensä tuhatkunta lentäjää.