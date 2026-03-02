Finnair peruu kaikki loppukuun Dubain-lentonsa

Lentoyhtiö Finnair kertoo keskeyttävänsä kaikki lennot Arabiemiraattien Dubaihin maaliskuun lopulle saakka. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Qatarin Dohaan lennot on peruttu tämän viikon perjantaihin asti. Syynä keskeytyksiin on Lähi-idän turvallisuustilanteen heikentyminen.

Finnair kertoo tiedotteessaan, että saatavilla olevien lentojen puutteen vuoksi alueelle matkaavien asiakkaiden uudelleenreititys ei välttämättä onnistu. Finnair muistuttaa, että vaihtoehtoisia lentoja on tarjolla hyvin rajoitetusti ja ne täyttyvät nopeasti.

Yhtiö kertoo myös, ettei se toistaiseksi lennä Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta.