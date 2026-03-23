Finnair tilaa 18 uutta lentokonetta Euroopan liikenteeseen – ostoslistalla myös käytettyjä koneita

Koneiden toimitus alkaa vuoden 2027 jälkipuoliskolla. Koneiden suunnitellaan tulevan Finnairin kumppanin Norran operointiin.

Norra operoi Finnairille alueellista liikennettä Embraer- ja ATR-koneilla. Norra lentää muun muassa Hampuriin, Osloon, Vaasaan, Rovaniemelle ja Pariisiin.

Lisäksi Finnair aikoo hankkia enintään 12 Airbusin A320/321ceo-konetta. Ne hankittaisiin käytettyjen lentokoneiden markkinalta.

- Tämä uusien ja käytettyjen lentokoneiden yhdistelmä tukee strategiamme toteutusta ja kasvu- ja kannattavuustavoitteitamme parhaalla mahdollisella tavalla, Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo tiedotteessa.