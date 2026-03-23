Talous

23.3.2026 15:02 ・ Päivitetty: 23.3.2026 15:02

Finnair tilaa 18 uutta lentokonetta Euroopan liikenteeseen – ostoslistalla myös käytettyjä koneita

FINNAIR / HANDOUT / LEHTIKUVA
Havainnekuva uudesta Finnairin Embraer E195-E2 matkustajakoneesta.

Lentoyhtiö Finnair kertoi maanantaina uudistavansa Euroopan-liikenteessä käytettävää kapearunkolaivastoaan. Yhtiö tilaa 18 uutta E195-E2-konetta brasilialaiselta lentokonevalmistajalta Embraerilta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Koneiden toimitus alkaa vuoden 2027 jälkipuoliskolla. Koneiden suunnitellaan tulevan Finnairin kumppanin Norran operointiin.

Norra operoi Finnairille alueellista liikennettä Embraer- ja ATR-koneilla. Norra lentää muun muassa Hampuriin, Osloon, Vaasaan, Rovaniemelle ja Pariisiin.

Lisäksi Finnair aikoo hankkia enintään 12 Airbusin A320/321ceo-konetta. Ne hankittaisiin käytettyjen lentokoneiden markkinalta.

- Tämä uusien ja käytettyjen lentokoneiden yhdistelmä tukee strategiamme toteutusta ja kasvu- ja kannattavuustavoitteitamme parhaalla mahdollisella tavalla, Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo tiedotteessa.

Finnair asetti strategiakaudelle 2026-2029 taloudellisiksi tavoitteiksi 2-2,5 miljardilla eurolla investointeja. Finnairin talousjohtaja Pia Aaltonen-Forsellin mukaan investoinnit näyttävät tällä hetkellä jäävän tavoitehaitarin alapäähän.

Finnairin nykyinen kalusto koostuu 79 Airbus-, Embraer- ja ATR-koneesta.

FINNAIR kertoo valinneensa E195-E2-koneen sen tehokkuuden, luotettavuuden ja matkustajamukavuuden vuoksi.

Finnair sanoo tiedotteessa E195-E2-koneen olevan yli 30 prosenttia polttoainetehokkaampi istuinta kohden verrattuna sen edellisen sukupolven versioon.

- Uuden E195-E2-koneen käyttöönotto pienentää myös hiilidioksidipäästöjämme ja edistää ilmastotavoitteitamme, Kuusisto sanoo.

Embraerin kanssa tehtyyn sopimukseen kuuluu lisäksi optiot 16 koneeseen ja osto-oikeus 12 koneeseen.

Kolme Embraerin konetta toimitetaan vuonna 2027, kuusi vuonna 2028, kuusi vuonna 2029 ja viimeiset kolme vuonna 2030.

Airbusin A320/321ceo-koneiden hankinnalla on tarkoitus korvata Finnairin vanhimpia A319- ja A320-koneita seuraavien vuosien aikana. Niiden tarkka määrä ja toimitusajat tarkentuvat myöhemmin.

FINNAIR teki viime vuoden lopussa hyvän tuloksen alkuvuoden vaikeuksien jälkeen. Sen vertailukelpoinen liiketulos kasvoi loka-joulukuussa 29 prosenttia vertailukaudesta ja oli 61,7 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia 789,5 miljoonaan euroon.

Finnair perui viime kevään ja kesän aikana yli 1 200 lentoa Ilmailualan Unionin (IAU) työtaistelutoimien vuoksi. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä lakot painoivat yhtiön vertailukelpoista liiketulosta noin 51 miljoonaa eurolla.

Huhti-kesäkuussa Finnair kertoi työtaistelujen heikentäneen sen tulosta 29 miljoonalla eurolla. Heinä-syyskuussa yhtiö kertoi työtaistelutoimien välittömän vaikutuksen sen tulokseen olleen noin 18 miljoonaa euroa.

Aliisa Uusitalo, Elias Peltonen / STT

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

