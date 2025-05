Finnairin matkustamohenkilökunnalle alustava palkkasopu

Palvelualojen työnantajat Palta ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT pääsivät maanantaina neuvottelutulokseen Finnairin matkustamohenkilöstön työehdoista. Asiasta kertoi Palta tiedotteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Neuvotteluja käytiin joulukuusta saakka. Palta kertoi olevansa tyytyväinen tulokseen.

- Matkustamohenkilöstön osalta sovittelua ei ole neuvottelujen aikana tarvittu, vaan asioista pystyttiin AKT:n kanssa sopimaan neuvottelupöydässä, Paltan neuvottelujohtaja Pasi Vuorio sanoi tiedotteessa.

Finnairin tiedotteen mukaan sillä on palkkalistoillaan noin 1 800 matkustamohenkilökunnan jäsentä. Neuvottelutulos on Finnairin mukaan kolmivuotinen, josta viimeinen vuosi on irtisanottavissa.