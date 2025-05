Finnairin matkustamohenkilökunnalle saatiin uusi työehtosopimus

Palvelualojen työnantajat Palta ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen Finnairin matkustamohenkilökunnan työehtosopimukseksi. Demokraatti Demokraatti

AKT:n hallitus hyväksyi maanantaina runsaat viisi kuukautta kestäneiden neuvottelujen jälkeen syntyneen neuvottelutuloksen tänään. AKT:n mukaan neuvottelujen pituus kertoo niiden vaikeustasosta.

AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko kertoo olevansa tyytyväinen, että pitkän vääntämisen jälkeen ratkaisu saatiin syntymään neuvotteluteitse.

– Lentoliikenne on ollut jo useita vuosia turbulentissa tilanteessa, ja henkilökunta on suostunut raskaisiin joustoihin. Nyt odotan Finnairilta, että he pitävät tehdystä sopimuksesta kiinni, ja että yhtiön toimintaa kehitetään työntekijöiden kanssa yhteistyössä eteenpäin, Kokko sanoo tiedotteessa.

Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset eli kaikkiaan 7,8 prosenttia kolmen vuoden aikana. AKT:n mukaan myös työehtosopimuksen tekstejä saatiin kehitettyä. Sopimukseen kuuluu paikallinen sopimus työehtosopimuksen soveltamisalasta.

– Toivottavasti myös Finnairin aukiolevien henkilöstöryhmien sopimusneuvottelut saadaan vietyä tasapainoiseen maaliin. Eri ryhmillä on erilaisia tarpeita, eikä tälläkään alalla voi kaikkia runnoa samaan vientimallin muottiin, Kokko kommentoi tiedotteessa.