Fintraffic: Joulun menoliikenteen jakautuminen usealle päivälle on sujuvoittanut liikennettä

Aatonaaton tie- ja raideliikenne on sujunut rauhallisesti eikä liikenteen ennusteta ruuhkautuvan myöhemminkään tänään. Asiasta kerrotaan STT:lle Fintrafficin tie- ja rataliikennekeskuksista.

Tieliikennekeskuksen mukaan aatonaaton liikennetilannetta voisi verrata tavalliseen arkipäivään, sillä suurempia ruuhkia ei ole esiintynyt.

Aiemmin Lapissa kaapelivaurio aiheutti junien myöhästymisiä, mutta vaurio saatiin aamulla korjattua. Fintrafficin mukaan vaurion vaikutukset häviävät päivän aikana ja junaliikenteen odotetaan kulkevan aikataulussa.

Myös lentoliikenne on sujunut Suomessa hyvin, kertoo viestinnän asiantuntija Iiris Isoaho lentoasemayhtiö Finaviasta.

Helsinki-Vantaalla ja niin ikään vilkkaasti liikennöidyllä Rovaniemen lentoasemalla on vältytty tiistaina mainittavilta ruuhkilta lähtöselvityksissä ja turvatarkastuksissa. Lennot ovat pysyneet hyvin aikataulussa.