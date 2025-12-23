Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.12.2025 12:00 ・ Päivitetty: 23.12.2025 12:01

Fintraffic: Joulun menoliikenteen jakautuminen usealle päivälle on sujuvoittanut liikennettä

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA
Joulun menoliikennettä Lahdenväylällä Helsingissä aatonaattona 23. joulukuuta.

Aatonaaton tie- ja raideliikenne on sujunut rauhallisesti eikä liikenteen ennusteta ruuhkautuvan myöhemminkään tänään. Asiasta kerrotaan STT:lle Fintrafficin tie- ja rataliikennekeskuksista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tieliikennekeskuksen mukaan aatonaaton liikennetilannetta voisi verrata tavalliseen arkipäivään, sillä suurempia ruuhkia ei ole esiintynyt.

Aiemmin Lapissa kaapelivaurio aiheutti junien myöhästymisiä, mutta vaurio saatiin aamulla korjattua. Fintrafficin mukaan vaurion vaikutukset häviävät päivän aikana ja junaliikenteen odotetaan kulkevan aikataulussa.

Myös lentoliikenne on sujunut Suomessa hyvin, kertoo viestinnän asiantuntija Iiris Isoaho lentoasemayhtiö Finaviasta.

Helsinki-Vantaalla ja niin ikään vilkkaasti liikennöidyllä Rovaniemen lentoasemalla on vältytty tiistaina mainittavilta ruuhkilta lähtöselvityksissä ja turvatarkastuksissa. Lennot ovat pysyneet hyvin aikataulussa.

Joulu osuu tänä vuonna keskelle viikkoa, minkä vuoksi liikenne on jakautunut tasaisesti eri päiville. Tämän vuoksi joulun menoliikenne on sujunut rauhallisesti eikä ruuhkaa ole syntynyt, Fintrafficista ja Finaviasta arvioidaan.

