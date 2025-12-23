Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

23.12.2025 06:07 ・ Päivitetty: 23.12.2025 08:25

Ministeri ajoi läpi miljoonien leikkaukset – ”Vaadimme siihen oikaisua”

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) Helsingissä 5. helmikuuta.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (Sask) on jättänyt maanantaina ulkoministeriölle oikaisupyynnön kehitysyhteistyöjärjestöjen valtionapupäätöksestä.

Simo Alastalo

Demokraatti

Saskin toiminnanjohtaja Juska Kivioja vahvistaa asian Demokraatille.

– Päätös ei ole ollut Saskin osalta reilu eikä prosessin mukainen. Hallinto- ja valtionavustuslain periaatteet heitettiin romukoppaan päätöksen teossa. Siksi vaadimme siihen oikaisua, Kivioja sanoo.

Petteri Orpon (kok.) hallitus päätti joulukuun alussa leikata Saskin monivuotisesta rahoituksesta miltei 6,5 miljoonaa euroa vastoin ulkoministeriön virkakunnan valmistelua. Kun virkamiehet esittivät Saskille 16,475 miljoonan euron rahoitusta, hallitus leikkasi valtionavun ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Ville Tavion (ps.) esityksestä 10 miljoonaan euroon.

Hallitus sopi kevään puoliväliriihessä, etteivät kehitysyhteistyön leikkaukset kohdennu kotimaisille kansalaisjärjestöille. Rahoituksen kokonaismäärä säilyikin ulkoministeriön joulukuun alun päätöksessä ennallaan mutta Saskille esitetyistä varoista 6,475 miljoona siirrettiin viidelle suurimmalle ohjelmatukea saavalle järjestölle Kirkon ulkomaanavulle, Suomen Punaiselle Ristille, Suomen Lähetysseuralle, Plan ja Fidalle.

Muun muassa työntekijäkeskusjärjestö SAK on pitänyt päätöstä täysin poliittisena ja katsonut sen ilmentävän hallituksen palkansaaja- ja ay-vihamielisyyttä.

SASKIN mukaan yksipuoliselle leikkaukselle ei ole perusteita. Se heikentää järjestön mukaan merkittävästi työntekijöiden oikeuksien eteen tehtävää työtä maailmalla. Sask huomauttaa, ettei leikkauksessa ole kyse säästöistä, koska täsmälleen sama summa on jaettu muille järjestöille.

– Olen surullinen, että rahoituspäätös heikentää Saskin työtä työelämän ihmisoikeuksien parantamisessa globaalissa etelässä. Ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka kuuluvat kaikille, Kivioja sanoo.

Helsingin Sanomat uutisoi joulukuun alussa, että ulkoministeriön esittelijä ja valmistelija pitivät hallituksen päätöstä valtionavustuslain, yhdenvertaisen kohtelun ja luottamuksensuojan periaatteen vastaisena. Päätöksen on alustavasti arvioitu rikkovan hallintolakia.

ULKOMINISTERIÖN virkakunta jätti ministeri Tavion päätöksestä eriävän mielipiteen. Virkakunta katsoi omassa valmistelussaan Saskin työn edistävän laajasti kaikkia Suomen kehityspolitiikan painopisteitä.

Leikkauksella on Saskin mukaan musertavat vaikutukset sen työlle. Suomen panos ihmisarvoisen työn edistämiseen heikkenee merkittävästi. Kun Orpon hallitus painottaa kaupan ja kehityksen yhdistävää kehitysyhteistyötä ja korostaa yritysten roolia, Sask toteaa toimivansa nimenomaan kaupan ja kehityksen rajapinnassa, sekä työntekijöiden että yritysten kanssa yhteistyössä.

Kiviojan mukaan järjestöjen rahoituksen tasoa pitäisi ministeriössä tarkastella lakeja noudattaen ja yhdenvertaisesti.

Mikäli ulkoministeriö ei arvioi valtionapupäätöstä oikaisuvaatimuksen myötä uudelleen, on Sask Kiviojan mukaan valmis jatkotoimiin.

– Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen vaatii puolustamista tässä ajassa. Sask on valmiudessa valittamaan päätöksestä hallinto-oikeudelle.

Korjattu klo 10.24: Päivitetty tukea saaneiden järjestöjen listalle Fida, poistettu Pelastakaa lapset ry.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
23.12.2025
Ministeri ajoi läpi miljoonien leikkaukset – ”Vaadimme siihen oikaisua”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
22.12.2025
Evp-upseeri: Venäjän uusi strategia lupaa suojella ”valtion arvoja ja kunniaa” myös ulkomailla
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
23.12.2025
Arvio: Veteraanimimmit tien päällä taas – ja harmillisen ennalta-arvattavasti
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU