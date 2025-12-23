Ministeri ajoi läpi miljoonien leikkaukset – ”Vaadimme siihen oikaisua”

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (Sask) on jättänyt maanantaina ulkoministeriölle oikaisupyynnön kehitysyhteistyöjärjestöjen valtionapupäätöksestä. Simo Alastalo Demokraatti

Saskin toiminnanjohtaja Juska Kivioja vahvistaa asian Demokraatille.

– Päätös ei ole ollut Saskin osalta reilu eikä prosessin mukainen. Hallinto- ja valtionavustuslain periaatteet heitettiin romukoppaan päätöksen teossa. Siksi vaadimme siihen oikaisua, Kivioja sanoo.

Petteri Orpon (kok.) hallitus päätti joulukuun alussa leikata Saskin monivuotisesta rahoituksesta miltei 6,5 miljoonaa euroa vastoin ulkoministeriön virkakunnan valmistelua. Kun virkamiehet esittivät Saskille 16,475 miljoonan euron rahoitusta, hallitus leikkasi valtionavun ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Ville Tavion (ps.) esityksestä 10 miljoonaan euroon.

Hallitus sopi kevään puoliväliriihessä, etteivät kehitysyhteistyön leikkaukset kohdennu kotimaisille kansalaisjärjestöille. Rahoituksen kokonaismäärä säilyikin ulkoministeriön joulukuun alun päätöksessä ennallaan mutta Saskille esitetyistä varoista 6,475 miljoona siirrettiin viidelle suurimmalle ohjelmatukea saavalle järjestölle Kirkon ulkomaanavulle, Suomen Punaiselle Ristille, Suomen Lähetysseuralle, Plan ja Fidalle.

Muun muassa työntekijäkeskusjärjestö SAK on pitänyt päätöstä täysin poliittisena ja katsonut sen ilmentävän hallituksen palkansaaja- ja ay-vihamielisyyttä.

SASKIN mukaan yksipuoliselle leikkaukselle ei ole perusteita. Se heikentää järjestön mukaan merkittävästi työntekijöiden oikeuksien eteen tehtävää työtä maailmalla. Sask huomauttaa, ettei leikkauksessa ole kyse säästöistä, koska täsmälleen sama summa on jaettu muille järjestöille.

– Olen surullinen, että rahoituspäätös heikentää Saskin työtä työelämän ihmisoikeuksien parantamisessa globaalissa etelässä. Ihmisarvoinen työ ja elämiseen riittävä palkka kuuluvat kaikille, Kivioja sanoo.

Helsingin Sanomat uutisoi joulukuun alussa, että ulkoministeriön esittelijä ja valmistelija pitivät hallituksen päätöstä valtionavustuslain, yhdenvertaisen kohtelun ja luottamuksensuojan periaatteen vastaisena. Päätöksen on alustavasti arvioitu rikkovan hallintolakia.

ULKOMINISTERIÖN virkakunta jätti ministeri Tavion päätöksestä eriävän mielipiteen. Virkakunta katsoi omassa valmistelussaan Saskin työn edistävän laajasti kaikkia Suomen kehityspolitiikan painopisteitä.

Leikkauksella on Saskin mukaan musertavat vaikutukset sen työlle. Suomen panos ihmisarvoisen työn edistämiseen heikkenee merkittävästi. Kun Orpon hallitus painottaa kaupan ja kehityksen yhdistävää kehitysyhteistyötä ja korostaa yritysten roolia, Sask toteaa toimivansa nimenomaan kaupan ja kehityksen rajapinnassa, sekä työntekijöiden että yritysten kanssa yhteistyössä.

Kiviojan mukaan järjestöjen rahoituksen tasoa pitäisi ministeriössä tarkastella lakeja noudattaen ja yhdenvertaisesti.

Mikäli ulkoministeriö ei arvioi valtionapupäätöstä oikaisuvaatimuksen myötä uudelleen, on Sask Kiviojan mukaan valmis jatkotoimiin.

– Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen vaatii puolustamista tässä ajassa. Sask on valmiudessa valittamaan päätöksestä hallinto-oikeudelle.

Korjattu klo 10.24: Päivitetty tukea saaneiden järjestöjen listalle Fida, poistettu Pelastakaa lapset ry.