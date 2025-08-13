Talous
13.8.2025 08:30 ・ Päivitetty: 13.8.2025 08:31
Finnwatch: Kieltäkää Israelin siirtokuntatuotteiden tuonti heti
Yritystoiminnan valvontajärjestö Finnwatch vaatii Suomea kieltämään Israelin laittomissa siirtokunnissa valmistettujen tai kasvatettujen tuotteiden maahantuonnin.
Slovenia päätti elokuussa lopettaa maahantuonnin, koska siirtokunnat toimivat kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Myös Irlanti valmistelee nyt lakiesitystä maahantuontikiellosta.
Siirtokunnat rahoittavat toimintaansa ja palestiinalaisalueille laajentumistaan vientituloilla.
Finnwatch muistuttaa, että Petteri Orpon (kok) hallituksen päätöksellä Suomi oli jo alkukesällä mukana yhdeksän maan yhteisvetoomuksessa ehdottamassa koko EU:lle vastaavaa tuontikieltoa.
– Suomen ei kuitenkaan tarvitse odotella, että EU toimii. Se voi seurata Irlannin ja Slovenian esimerkkiä ja kieltää itse siirtokuntatuotteiden tuonnin Suomen alueelle, Finnwatchin toimitusjohtaja Sonja Finér sanoo tiedotteessa.
SIIRTOKUNNISTA tuodaan Suomeen muun muassa kosmetiikkaa, hedelmiä, yrttejä ja viinejä. Moniin on harhaanjohtavasti merkitty valmistus- tai alkuperämaaksi pelkkä Israel.
Finnwatchin mukaan kansainvälinen tuomioistuin ICJ arvioi jo kesällä 2024 omana kantanaan, että valtioilla on velvollisuus estää kauppasuhteita siirtokuntien kaltaisten laittomien toimijoiden kanssa.
