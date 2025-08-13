Finnwatch: Kieltäkää Israelin siirtokuntatuotteiden tuonti heti

Yritystoiminnan valvontajärjestö Finnwatch vaatii Suomea kieltämään Israelin laittomissa siirtokunnissa valmistettujen tai kasvatettujen tuotteiden maahantuonnin.

Slovenia päätti elokuussa lopettaa maahantuonnin, koska siirtokunnat toimivat kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Myös Irlanti valmistelee nyt lakiesitystä maahantuontikiellosta.

Siirtokunnat rahoittavat toimintaansa ja palestiinalaisalueille laajentumistaan vientituloilla.

Finnwatch muistuttaa, että Petteri Orpon (kok) hallituksen päätöksellä Suomi oli jo alkukesällä mukana yhdeksän maan yhteisvetoomuksessa ehdottamassa koko EU:lle vastaavaa tuontikieltoa.

– Suomen ei kuitenkaan tarvitse odotella, että EU toimii. Se voi seurata Irlannin ja Slovenian esimerkkiä ja kieltää itse siirtokuntatuotteiden tuonnin Suomen alueelle, Finnwatchin toimitusjohtaja Sonja Finér sanoo tiedotteessa.