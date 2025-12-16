Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

16.12.2025 08:46 ・ Päivitetty: 16.12.2025 08:46

Finnwatch moittii Lidlin halpiskahvia: Mistä sen pavut on edes poimittu?

iStock

Kauppaketju Lidlin Suomeen tuoma halpakahvi Emilia Classic saa sapiskaa kansalaisjärjestö Finnwatchilta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Järjestö kertoo tiedotteessaan, ettei kahvin vastuullisuusvalvonnasta tai edes kahvin alkuperämaasta saatu tietoja Lidliltä eikä kahvin saksalaiselta valmistajalta Melittalta.

Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti sanoo tiedotteessa, että kahvin kohonnut maailmanmarkkinahinta ja kaupan hintakilpailu näkyy lipsumisena vastuullisuusvalvonnassa. Hän pitää sitä huolestuttavana.

SUOMALAISTEN keskusliikkeiden kuten Keskon ja S-ryhmän omien merkkien kahvit ovat jo vuosia olleet täysin vastuullisuussertifioituja.

Kahvipaahtimoista Meira on saavuttanut Finnwatchin mukaan sadan prosentin sertifiointiasteen pari vuotta sitten.

Arvid Nordquistin raakakahvihankinnoista kaikki ovat olleet vastuullisuussertifioituja jo yli vuosikymmenen ajan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
15.12.2025
”Tätä ei voi painaa villaisella” – Tytti Tuppurainen katsoo hallituksen toimintakyvyn rapautuneen
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
14.12.2025
Velkajarrun perälauta voi yllättää – riittääkö poliitikoilla ymmärrys talouspolitiikan lukkojen avaamiseksi?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.12.2025
Arvio: Irakilaistaustainen Sara Al Husaini vaatii huomiota – uutuuden punaisena lankana toimii sota
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU