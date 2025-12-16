Tiede ja teknologia
Finnwatch moittii Lidlin halpiskahvia: Mistä sen pavut on edes poimittu?
Kauppaketju Lidlin Suomeen tuoma halpakahvi Emilia Classic saa sapiskaa kansalaisjärjestö Finnwatchilta.
Järjestö kertoo tiedotteessaan, ettei kahvin vastuullisuusvalvonnasta tai edes kahvin alkuperämaasta saatu tietoja Lidliltä eikä kahvin saksalaiselta valmistajalta Melittalta.
Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti sanoo tiedotteessa, että kahvin kohonnut maailmanmarkkinahinta ja kaupan hintakilpailu näkyy lipsumisena vastuullisuusvalvonnassa. Hän pitää sitä huolestuttavana.
SUOMALAISTEN keskusliikkeiden kuten Keskon ja S-ryhmän omien merkkien kahvit ovat jo vuosia olleet täysin vastuullisuussertifioituja.
Kahvipaahtimoista Meira on saavuttanut Finnwatchin mukaan sadan prosentin sertifiointiasteen pari vuotta sitten.
Arvid Nordquistin raakakahvihankinnoista kaikki ovat olleet vastuullisuussertifioituja jo yli vuosikymmenen ajan.
